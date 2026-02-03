Una investigación halla cientos de cuentas del banco suizo Credit Suisse con posibles vínculos con el nazismo, según un senador de EE UU

El legislador Chuck Grassley afirma que entre los titulares están el Ministerio de Exteriores alemán y una empresa de fabricación de armas

Una investigación ha identificado 890 cuentas en el banco suizo Credit Suisse con posibles vínculos nazis, según ha declarado este martes el senador estadounidense Chuck Grassley antes de la audiencia del Comité Judicial del Congreso en Washington sobre la facilitación del Holocausto por parte de entidades bancarias. Entre ellas se encontraban cuentas de la época de la II Guerra Mundial, hasta ahora desconocidas, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, una empresa alemana de fabricación de armas y la Cruz Roja germana, añadió el legislador, que preside la comisión y ha seguido la investigación sobre Credit Suisse durante años.

UBS, que adquirió Credit Suisse al colapsar la entidad en 2023, dijo el año pasado que estaba trabajando con el exfiscal estadounidense Neil Barofsky para arrojar luz sobre las cuentas vinculadas a los nazis que tenía su antiguo competidor. Tanto UBS como Credit Suisse “se han disculpado y llegaron a un acuerdo global en 1999 que puso fin a las reclamaciones y cerró la controversia”, afirmó el banco en un avance de su testimonio ante la Comisión Judicial del Senado, calificando la investigación actual como una iniciativa voluntaria.

Aquel acuerdo de finales de los noventa, tras años de investigación y presiones, supuso el pago por parte de los bancos suizos de 1.250 millones de dólares por su gestión de las cuentas inactivas de víctimas del Holocausto. Grassley, entre otros, ha impulsado una reapertura de la investigación que busca cuentas entonces no declaradas.

Grassley ha recibido dos informes y una actualización de la investigación sobre el estado de las pesquisas de Barofsky, según declaró a los periodistas. La revisión aportó presuntamente pruebas de que las relaciones bancarias de Credit Suisse con la organización paramilitar nazi SS eran más amplias de lo que se sabía anteriormente, ya que el brazo económico del grupo mantenía una cuenta en el banco, dijo Grassley, citando los registros. También han salido a la luz nuevos detalles sobre un plan para ayudar a los nazis a huir a Argentina, añadió Grassley.

UBS dijo que acepta y lamenta profundamente que la época de la II Guerra Mundial fuera un periodo oscuro en la historia de la banca suiza. “Abordamos el tema de hoy con solemne respeto”, dijo Robert Karofsky, presidente de UBS Americas, según el guion de su intervención.

Al adquirir Credit Suisse, “UBS se comprometió plenamente a volver a encarrilar la investigación y, desde entonces, ha tomado amplias medidas para facilitar la revisión de Barofsky”, dijo Karofsky. “Ahora, con tres años de experiencia, nuestra prioridad es completar esta revisión para que el mundo pueda beneficiarse de las conclusiones del próximo informe final”. La investigación concluirá a principios de verano, según los asistentes del Comité Judicial del Senado, y se espera un informe final a finales de año.