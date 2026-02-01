Ucrania denuncia que 12 mineros han muerto por el impacto de un dron ruso contra el autobús en el que viajaban
El ataque se produce horas después de que Zelenski anunciara una nueva ronda de conversaciones de paz
Un ataque ruso con drones contra un autobús que transportaba a mineros dejó al menos 12 muertos este domingo en el centro de Ucrania, según informaron las autoridades del país. El ataque se produjo pocas horas después de que el presidente, Volodímir Zelenski, anunciara una nueva ronda de conversaciones de paz, en un contexto de incertidumbre sobre la suspensión temporal de ataques rusos contra infraestructuras energéticas.
El viceprimer ministro, Denys Shmyhal, calificó el ataque, ocurrido en la localidad de Pavlogrado, en la región de Dnipropetrovsk, como un acto “cínico y deliberado” contra trabajadores del sector energético.
El impacto ha ocurrido en medio de un “ataque masivo ruso” contra las minas en la zona de la compañía energética DTEK, que ha informado en su cuenta de Telegram de lo ocurrido y hablando inicialmente de 15 víctimas, cifra que posteriormente ha corregido: “El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de trabajo que transportaba a mineros desde la empresa tras un turno en la región de Dnipropetrovsk. Hasta el momento, se sabe que 15 mineros han muerto. Según información preliminar, siete mineros también resultaron heridos”.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha condenado este domingo el “crimen” del ataque ruso contra un autobús, una acción que demuestra, ha dicho, que Rusia es responsable de una “escalada”.
Zelenski ha recordado en su habitual discurso vespertino que el ataque ha sido perpetrado “contra un autobús corriente que transportaba a mineros”. “Tristemente, ha muerto mucha gente”, ha añadido.
El responsable militar de la región, Oleksandr Ganzha, ha informado en su cuenta de Telegram de que las autoridades locales han comenzado una investigación para recabar más información de lo ocurrido. Ganzha ha anunciado la activación de una alerta a nivel regional ante la posibilidad de nuevos ataques.
Ucrania afronta presiones de Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo de paz en una guerra que se acerca a su cuarto año, mientras su sistema energético sufre los efectos de una intensa campaña de bombardeos rusos en uno de los inviernos más fríos de los últimos años.
La primera ronda de conversaciones trilaterales respaldadas por EE UU no logró avances sobre la cuestión territorial. Moscú sigue exigiendo que Ucrania ceda más territorio en el este, algo que Kiev rechaza. Zelenski anunció este domingo que la siguiente ronda tendrá lugar el 4 y 5 de febrero y afirmó que Ucrania está preparada para negociaciones “de fondo”, pese a los avances rusos en el frente.
Aunque no se han registrado grandes ataques contra instalaciones energéticas en los últimos días, Zelenski afirmó que Rusia está golpeando infraestructuras ferroviarias y logísticas, así como la red eléctrica en dos ciudades al otro lado del Dniéper.
En el sureste del país, dos personas murieron en un ataque con drones en Dnipro, y nueve resultaron heridas en bombardeos contra una maternidad y un barrio residencial en Zaporiyia. Una vecina, citada por Reuters, criticó duramente a Rusia, denunciando la contradicción entre la supuesta pausa en los ataques energéticos y los daños a civiles.
En Kiev, más de 500 edificios seguían sin calefacción este domingo tras una avería masiva en la red eléctrica que dejó sin suministro a miles de viviendas y afectó incluso a Moldavia. Las autoridades advirtieron de que las temperaturas caerían por debajo de los 20 grados bajo cero y que habría cortes programados en todo el país. Ucrania está importando niveles récord de electricidad para estabilizar el sistema.
Zelenski ha mencionado cortes de electricidad en Nikopol y Marhanets provocados por ataques de drones contra la red eléctrica, así como ataques a medios logísticos y ferrocarriles en Dnipró, Konotop y Sumi. También se ha referido a cortes de electricidad en Kirovohrad,Vinnitsia, Yitomir, Poltava y Nikolaev y a bombardeos en Chernigov, Zaporiyia y Jersón. “Cada ataque debe ser respondido militar y diplomáticamente”, ha dicho.
