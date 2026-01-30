Detenido un hombre por hacerse pasar por un agente del FBI para liberar a Luigi Mangione

Mangione está a la espera de juicio con pena de muerte por el asesinato a tiros de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealth Group, en 2024

Un hombre originario de Mankato (Minnesota) ha sido detenido el miércoles por hacerse pasar por agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione de una prisión de Brooklyn, mientras llevaba un tenedor de barbacoa y una cuchilla para cortar pizza, según muestran los registros judiciales. Mangione, de 27 años, está a la espera de juicio, previsto para septiembre de este año, por un caso de asesinato con pena de muerte, acusado de haber disparado a Brian Thompson, el consejero delegado de UnitedHealthcare, en Manhattan en 2024.

Los fiscales federales de Brooklyn han identificado al detenido como Mark Anderson, de 36 años. Le acusan de presentarse en el Centro de Detención Metropolitano y decirle al personal de la prisión que era un agente del FBI con documentos firmados por un juez que autorizaban la liberación de un recluso. Aunque la denuncia penal no identifica al recluso, una fuente policial, que no estaba autorizada a hablar públicamente, dijo que se trataba de Mangione. Anderson trabajaba en una pizzería después de llegar a Nueva York, según la misma fuente. La información sobre el representante legal de Anderson no estaba disponible de inmediato el jueves.

Según han afirmado los fiscales, Anderson proporcionó su licencia de conducir de Minnesota cuando se le pidió que mostrara sus credenciales y dijo a los guardias de la prisión que tenía armas. Estos arrestaron y registraron a Anderson, y encontraron un tenedor para barbacoa y una cuchilla redonda para cortar pizza en su mochila, según la denuncia, en la que el hombre también está acusado de haber lanzado a los guardias unos documentos que parecían ser reclamaciones sin especificar contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Tras el asesinato de Thompson y pese a que los funcionarios públicos condenaron su impactante asesinato, Mangione se convirtió en un héroe popular para algunos estadounidenses que denuncian los elevados costes sanitarios y las prácticas de las compañías de seguros. El joven se ha declarado inocente del asesinato y de otros cargos en casos separados estatales y federales.

Mangione fue detenido en un McDonald’s de Pensilvania, en diciembre de 2024, tras una persecución de cinco días que siguió al asesinato de Thompson. La policía afirma haber encontrado una pistola impresa en 3D, un silenciador y una nota en la que se criticaba el sistema sanitario estadounidense en su mochila. Las audiencias previas al juicio de del joven han estado repletas de espectadores, muchos de los cuales le han mostrado su apoyo, y se han reunido manifestantes frente a los juzgados para protestar contra las prácticas de la industria de los seguros médicos.

El juicio contra Mangione está previsto para septiembre, aunque la fecha aún no se ha fijado, en un tribunal federal de Manhattan por los cargos de asesinato con arma de fuego, uso de arma de fuego en un delito, y acoso. Sus abogados han solicitado al juez que desestime la acusación por supuestas deficiencias legales o que impida a la fiscalía solicitar la pena de muerte si se determina que es culpable.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsificación en un caso separado en un tribunal estatal de Manhattan, Nueva York.