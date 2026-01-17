Ir al contenido
Internacional
Últimas noticias de Venezuela, en directo

Trump justifica su apoyo a Delcy Rodríguez comparando la situación con Irak | La CIA distribuye una imagen de su reunión con la presidenta interina | María Corina Machado cree que “Venezuela va a ser libre con el apoyo de EE UU” y dice que regresará al país “lo antes posible”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado este viernes su apoyo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aduciendo que “en Irak se despidió a todo el mundo y luego se convirtieron en el ISIS”. La víspera, Rodríguez mantuvo una reunión en Caracas con el director de la CIA, John Rattclife, según ha confirmado la propia agencia al publicar una imagen del encuentro. Mientras, la opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este viernes que “Venezuela será libre con el apoyo de Trump”, con quien almorzó ayer en Washington, y ha añadido que ella volverá al país “lo antes posible”. Por otro lado, tan solo dos semanas después del ataque en el que EE UU capturó a Maduro, Washington ha reanudado las deportaciones de venezolanos. 199 personas llegaron el viernes a Maiquetía (en el litoral central venezolano). Con respecto a las tensiones entre EE UU y Dinamarca, siguen aumentando por las amenazas del presidente estadounidense de que se hará con Groenlandia (territorio autónomo danés) “por las buenas o por las malas”.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

Venezuela ensaya una normalidad forzada tras la captura de Maduro

Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Venezuela ensaya una normalidad forzada tras la captura de Maduro

Alonso Moleiro

El lunes 12 de enero, poco más de una semana después de la operación militar estadounidense que arrestó a Nicolás Maduro y estremeció a Caracas, los niños de Venezuela regresaron a la escuela tras el asueto navideño. De lo ocurrido en aquella madrugada irreal del 3 de enero no se habló mucho en las aulas, pero sí ha sido un tema recurrente durante los recreos. Los adolescentes venezolanos ya tienen claro que pueden meterse en problemas por hablar de más: en los últimos meses, varios han sido llevados a la cárcel acusados de terrorismo.

Puedes leer aquí la información completa

La ambición de Trump por el petróleo venezolano: una mala señal para la lucha climática

petróleo Venezuela

La ambición de Trump por el petróleo venezolano: una mala señal para la lucha climática

María Mónica Monsalve S.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca fue una patada al tablero en la lucha contra el cambio climático. El presidente de Estados Unidos es abiertamente negacionista y, desde el día uno en el poder, ha hecho lo posible para desarmar las estructuras que buscan palear la crisis ambiental, incluyendo retirarse del Acuerdo de París y desmontar los centros dedicados a la ciencia. Tras la captura de Nicolás Maduro y su plan de controlar el petróleo de Venezuela, se volvió a sentir el temblor de su regreso entre científicos climáticos, expertos y ambientalistas. A nivel mundial, alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, vienen del gas, el carbón y el petróleo.

Puedes leer aquí la información completa

Stalin González: “El chavismo prefiere bailar al son de los gringos que perder el poder”

Ataque de EE UU a Venezuela

Stalin González: “El chavismo prefiere bailar al son de los gringos que perder el poder”

María MartínJuan Diego Quesada

Stalin González aparece al otro lado de la pantalla en camisa blanca y chaqueta azul. No tiene la personalidad de los políticos expansivos, se trata más bien de un operador político, un negociador. Practica la discreción, una cualidad necesaria para hacer oposición al chavismo desde dentro de Venezuela. No lee lo que escriben de él en redes sociales para no perder “amigos” que no comprenden que haya participado, como diputado nacional, en las instituciones que hasta hace dos semanas controlaba Nicolás Maduro por completo. Su relación con el entorno de María Corina Machado, la líder con mayor capital político en la oposición, es más bien escasa.

Puedes leer aquí la entrevista completa

La semana que las celdas se entreabrieron en Venezuela

Ataque de EE UU a Venezuela

La semana que las celdas se entreabrieron en Venezuela

Jacobo GarcíaAlonso Moleiro

Y de repente las cárceles se abrieron y una extraña sensación agridulce se extendió por las calles de Venezuela. Por fin la salida de Maduro había dejado un resultado tangible y 86 presos políticos volvieron a dormir en casa. Unos padres, conocieron a nietos de hijos que ni siquiera tenían novia cuando entraron en prisión, y otros vieron a hijas a punto de terminar una carrera que no habían comenzado cuando fueron detenidos. Pero en la Venezuela esquizofrénica de estos días, la alegría de unos contrasta con las lágrimas de otros. Decenas de madres duermen desde hace diez días frente a las prisiones de El Helicoide o El Rodeo con la esperanza de que la próxima vez que se abra la puerta sea su hijo el que aparezca caminando.

Puedes leer aquí la información completa

Buenos días. Arrancamos la narración en directo de las últimas noticias de Venezuela tras la detención del expresidente Nicolás Maduro, en este sábado 17 de enero. 

Liberación del periodista Luis Eduardo López en Guatire, el 14 de enero.

La semana que las celdas se entreabrieron en Venezuela

Jacobo García / Alonso Moleiro

Venezuela ensaya una normalidad forzada tras la captura de Maduro

Alonso Moleiro | Caracas

