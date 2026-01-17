Últimas noticias de Venezuela, en directo

Trump justifica su apoyo a Delcy Rodríguez comparando la situación con Irak | La CIA distribuye una imagen de su reunión con la presidenta interina | María Corina Machado cree que “Venezuela va a ser libre con el apoyo de EE UU” y dice que regresará al país “lo antes posible”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado este viernes su apoyo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aduciendo que “en Irak se despidió a todo el mundo y luego se convirtieron en el ISIS”. La víspera, Rodríguez mantuvo una reunión en Caracas con el director de la CIA, John Rattclife, según ha confirmado la propia agencia al publicar una imagen del encuentro. Mientras, la opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este viernes que “Venezuela será libre con el apoyo de Trump”, con quien almorzó ayer en Washington, y ha añadido que ella volverá al país “lo antes posible”. Por otro lado, tan solo dos semanas después del ataque en el que EE UU capturó a Maduro, Washington ha reanudado las deportaciones de venezolanos. 199 personas llegaron el viernes a Maiquetía (en el litoral central venezolano). Con respecto a las tensiones entre EE UU y Dinamarca, siguen aumentando por las amenazas del presidente estadounidense de que se hará con Groenlandia (territorio autónomo danés) “por las buenas o por las malas”.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.