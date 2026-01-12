Los vídeos y testimonios desde una morgue de Teherán que muestran la brutalidad del régimen iraní

Grabaciones difundidas en redes sociales muestran filas de cadáveres cubiertos ante el centro forense en el sur de la capital y familiares buscando sus seres queridos

En la morgue de Kahrizak, en el sur de Teherán, filas de cadáveres apilados en el suelo revelan la brutalidad de la represión en las manifestaciones en Irán. Los vídeos publicados el pasado fin de semana en redes sociales y verificados por varios medios, entre ellos Reuters y la BBC, muestran decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras en la entrada del centro forense. Madres, padres y amigos buscan entre la multitud a sus allegados en la parte exterior de la morgue de Kahrizak, donde se ven decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras, tumbados en el suelo.

Aunque Reuters afirma que la ubicación sí es la morgue de Kahrizak, la agencia no pudo comprobar las fechas en las que se grabaron los vídeos. Testimonios recogidos por el diario Le Monde, en un artículo publicado este lunes, relatan las dificultades de los familiares y conocidos para identificar a sus seres queridos.

Estos cadáveres son, según confirman estos testimonios, el resultado de la represión del régimen islámico a las protestas multitudinarias que, desde diciembre, recorren las calles de Teherán. El jueves pasado, la suspensión de la conexión a internet en todo el país dificultó el acceso a la información sobre las manifestaciones, así como de la fuerza empleada contra quienes participaron en ellas. Hasta ese momento, grupos iraníes de derechos humanos registraban 45 muertos durante casi dos semanas de manifestaciones; menos de 100 horas después de que se cortará la conexión, la cifra de víctimas confirmadas se multiplicó por 12, informa Joan Cabasés Vega.

El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, durante una ceremonia en Teherán, el 3 de enero de 2026. IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT (EFE)

Según ha podido documentar Le Monde, la ya complicada tarea de los familiares para identificar a los muertos ahora es imposible. Mehdi (nombre ficticio) contó a su hermana a través de un mensaje de voz su experiencia, cuando tuvo que acudir a la morgue para intentar identificar a su amigo, a petición de la familia de este, asesinado la noche del jueves durante las protestas.

“A mi parecer, había entre 4.000 y 5.000 cuerpos sin vida, apilados unos sobre otros, como bolsas de pollo. Era increíble. De cada hospital recogen 30 o 40 muertos y los trasladan aquí. Los cuerpos sin identificar los meten en bolsas negras para cadáveres y los arrojan al patio de Kahrizak. La puerta está abierta: se puede entrar, tomar fotos y vídeos. Nadie intervino para detenerlo”, relató el hombre.

Si bien logró reconocer a su amigo, la familia no pudo recoger el cuerpo para enterrarlo debido a la gran masa de personas presentes en el cementerio cuando acudió. “Estábamos en el cementerio al amanecer. Había una multitud inimaginable [de personas]. Había fuerzas de seguridad armadas por todas partes. No pudimos recuperar el cuerpo para el entierro”, lamentaba Mehdi, quien ha perdido a otras dos personas cercanas en las protestas.

Un cartel anti-estadounidense e israelí con el mensaje "Cuidado con sus soldados", en Teherán, el 4 de enero de 2026. ABEDIN TAHERKENAREH (EFE)

Médicos citados por la BBC afirmaron que el sistema de salud estaba saturado. Uno de esos profesionales declaró que un hospital oftalmológico se encontraba ”en crisis”, mientras otro indicó que faltaban cirujanos para atender todas las llegadas.