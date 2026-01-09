Las protestas de Irán se recrudecen con más de 40 muertos en las 31 provincias del país

Manifestantes, en medio de los disturbios antigubernamentales que se están desarrollando en Teherán, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo publicado en las redes sociales el 9 de enero de 2026.

El régimen ha cortado el acceso a Internet desde el jueves en un intento de detener las manifestaciones que se iniciaron hace 13 días

El régimen clerical iraní ha cortado el jueves el acceso a Internet, en un intento de frenar las protestas que comenzaron en Teherán el domingo 28 de diciembre y que ya se han extendido a las 31 provincias de Irán. Aunque son las mayores manifestaciones que vive Irán desde hace tres años, aún no han alcanzado la magnitud de las protestas de 2022-2023, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba detenida por presuntamente violar los códigos de vestimenta islámicos.

Las protestas más recientes, que han empezado en Teherán con comerciantes del Gran Bazar enfurecidos por una fuerte caída del rial, han pasado a involucrar a otros sectores, principalmente hombres jóvenes, y no tanto a las mujeres y niñas que han desempeñado un papel clave en las protestas por Amini.

La agencia estadounidense Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha informado de al menos 34 manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad muertos, así como de 2.200 detenidos durante los disturbios, que, según los analistas, han puesto de relieve un desencanto más profundo con el statu quo chií. Por su parte, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, eleva la cifra manifestantes muertos a 45, incluidos ocho niños, en los primeros 12 días desde el inicio de esta ronda de protestas.

Irán sufrió un apagón nacional de internet el jueves, que, según el grupo de monitoreo NetBlocks, se ha prolongado hasta este viernes. El corte ha coincidido con llamamientos desde el extranjero a nuevas protestas por parte de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, derrocado en la Revolución Islámica de 1979.

“El colapso no es solo del rial, sino de la confianza”, ha afirmado Alex Vatanka, director del Programa sobre Irán del Middle East Institute, con sede en Washington D. C.

Las autoridades han intentado mantener un enfoque dual frente a los disturbios. Por un lado afirman que las protestas por la economía son legítimas y han prometido abordarlas mediante el diálogo. Y por otro, han respondido a algunas manifestaciones con gas lacrimógeno en medio de enfrentamientos callejeros violentos.

Las expectativas de los jóvenes

Casi cinco décadas después de la Revolución Islámica, los gobernantes religiosos de Irán han tenido dificultades para cerrar la brecha entre sus prioridades y las expectativas de una sociedad joven.

“Solo quiero vivir una vida pacífica y normal… En lugar de eso, ellos (los gobernantes) han insistido en un programa nuclear, en apoyar a grupos armados en la región y en mantener la hostilidad hacia Estados Unidos", ha comentado Mina, de 25 años, a Reuters por teléfono desde Kuhdasht, en la provincia occidental de Lorestán.

“Esas políticas podían tener sentido en 1979, pero hoy no. El mundo ha cambiado”, ha añadido la licenciada universitaria desempleada.

Un antiguo alto cargo del ala reformista del sistema ha declarado que los pilares ideológicos fundamentales de la República Islámica —desde los códigos de vestimenta obligatorios hasta las decisiones de política exterior— no han conectado con los menores de 30 años, que representan casi la mitad de la población. “La generación más joven ya no ha creído en los eslóganes revolucionarios; quiere vivir libremente”, ha afirmado.

El hiyab, un punto de fricción durante las protestas por Amini, se ha aplicado ahora de forma selectiva. Muchas mujeres iraníes han dejado de llevarlo abiertamente en espacios públicos, rompiendo con una tradición que durante mucho tiempo ha definido a la República Islámica.

En las protestas en curso, muchos manifestantes han expresado su ira por el apoyo de Teherán a militantes en la región, coreando consignas como “Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán”, lo que ha señalado la frustración con las prioridades del régimen.

La influencia regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados —desde Hamás en Gaza hasta Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen y milicias en Irak—, así como por el derrocamiento de su estrecho aliado, el dictador sirio Bashar al-Assad.

En un vídeo compartido en X y verificado por Reuters, se ha visto a manifestantes en Mashhad, la segunda ciudad más poblada del país, arrancar una gran bandera iraní de un mástil y romperla.

Personas han chocado con las fuerzas de seguridad en el Gran Bazar de Teherán y manifestantes celebrando han marchado por Abdanan, una ciudad del suroeste de la provincia de Ilam, según otros vídeos verificados por Reuters esta semana.

En un vídeo procedente de la ciudad nororiental de Gonabad, que Reuters no ha podido verificar, se ha observado a jóvenes salir corriendo de una mezquita seminario para unirse a una gran multitud de manifestantes, en lo que ha parecido una revuelta contra el clero.

Vatanka, del Middle East Institute, ha señalado que el sistema clerical iraní ha sobrevivido a ciclos repetidos de protestas mediante la represión y concesiones tácticas, pero que esa estrategia ha empezado a alcanzar sus límites.

“El cambio ahora ha parecido inevitable; el colapso del régimen es posible, aunque no está garantizado”, ha señalado.

En otros países de la región, como Siria, Libia e Irak, líderes de larga trayectoria solo han caído tras una combinación de protestas e intervención militar.

El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que podría acudir en ayuda de los manifestantes iraníes si las fuerzas de seguridad disparan contra ellos.

“Estamos preparados y listos para actuar”, escribió, sin dar más detalles, el 2 de enero, siete meses después de que fuerzas israelíes y estadounidenses bombardeasen instalaciones nucleares iraníes en una guerra de 12 días.

El líder supremo: “Irán no cederá”

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que ha afrontado uno de los momentos más precarios de sus décadas en el poder, ha respondido prometiendo que Irán “no cederá ante el enemigo”.

El exfuncionario iraní ha señalado que no existe una salida fácil para el líder de 86 años, cuyas políticas de décadas —basadas en la creación de aliados armados, la evasión de sanciones y el avance de programas nucleares y de misiles— han empezado a desmoronarse.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha elogiado las protestas, calificándolas de “un momento decisivo en el que el pueblo iraní toma su futuro en sus propias manos”.

Dentro de Irán, las opiniones se han dividido sobre si una intervención militar extranjera es inminente o posible, e incluso críticos firmes del Gobierno han cuestionado si sería deseable.

“Ya basta. Durante 50 años este régimen ha gobernado mi país. Miren el resultado. Somos pobres, estamos aislados y frustrados”, se quejaba un hombre de 31 años en la ciudad central de Isfahán, bajo condición de anonimato.

Preguntado sobre si apoyaría una intervención extranjera, respondió: “No. No quiero que mi país vuelva a sufrir ataques militares. Nuestra gente ha soportado demasiado. Queremos paz y amistad con el mundo, sin la República Islámica”.

Los opositores exiliados de la República Islámica, ellos mismos profundamente divididos, han creído que su momento para derribar al régimen podría estar cerca y han llamado a más protestas. Sin embargo, sigue siendo incierto hasta qué punto han contado con apoyo dentro del país.