Dos bebés mueren de frío en Gaza mientras la ONU denuncia el bloqueo de suministros de invierno

Una mujer buscaba refugio, con un niño en brazos, después de que su tienda de campaña resultase dañada, el pasado viernes en Gaza.

El Ministerio de Sanidad de la franja de Gaza ha informado este domingo de la muerte de un bebé de dos meses a causa del frío extremo. El fallecimiento se suma a otro que las autoridades gazatíes reportaron el sábado, cuando un niño de una semana de vida pereció por la misma causa. Desde noviembre, al menos cuatro bebés han muerto por hipotermia en el enclave palestino, donde Naciones Unidas denuncia la continuación del bloqueo humanitario, incluyendo a los suministros de invierno. La Oficina de Prensa de Gaza afirma que el total de muertes infantiles a causa del frío se eleva a 21 desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023.

Estas muertes subrayan la vulnerabilidad que siguen padeciendo los gazatíes tras tres meses desde el inicio del alto el fuego en la Franja. La frágil tregua, gracias a la mediación de EE UU, apenas ha mejorado las condiciones de vida en el territorio, donde Israel restringe el flujo humanitario y mantiene los incidentes de fuego en incumplimiento del texto acordado con Hamás. El presidente estadounidense y mayor valedor del acuerdo, Donald Trump, permite sin embargo a Israel reinterpretar las condiciones del cese.

Este domingo, las tropas israelíes han disparado y matado a tres personas en la Franja, según las autoridades controladas por Hamás. En un comunicado, el ejército israelí ha hecho referencia a uno de esos sucesos, reconociendo disparos contra un individuo al que describen como “terrorista” y que aseguran que se acercaba a la Línea Amarilla que delimita la presencia de los soldados, “suponiendo una amenaza inminente para las tropas”.

Desde el inicio del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, los bombardeos israelíes han matado a 442 palestinos y han herido a otros 1.235, según informó el domingo el Ministerio de Sanidad. Más de 71.000 personas han muerto por los ataques israelíes desde octubre de 2023, a las que se suman más de 171.000 heridos.

Zaher al Wahidi, director de información del Ministerio de Sanidad, ha lamentado este domingo en declaraciones a Al Jazeera la muerte a causa del frío de Mohamed Abu Harbid. El niño, de dos meses, falleció la noche del sábado a causa de una hipotermia severa en el hospital pediátrico Al Rantisi, en Ciudad de Gaza.

Palestinos en Gaza, cuyas tiendas han resultado dañadas durante un temporal, el pasado viernes. MOHAMMED SABER (EFE)

El fallecimiento se produce en medio de un fuerte descenso de las temperaturas y debido a la “falta de calefacción, falta de refugios seguros y escasez de mantas y ropa de invierno”, han detallado las autoridades. Horas antes, se produjo en Gaza la muerte de otro bebé, de nombre Mahmoud al Aqraa y de solo una semana de vida.

La muerte aparentemente evitable de estos niños, nacidos cuando el alto el fuego ya estaba en marcha, pone de relieve la vulneración del acuerdo que la milicia islamista y el Gobierno de Benjamín Netanyahu alcanzaron en octubre, y que exige el reinicio del flujo de la ayuda humanitaria, por encima de los 600 camiones diarios, algo que no ha sucedido.

Después de que la ofensiva israelí haya destruido tres cuartas partes del parque de vivienda de la Franja, se calcula que un millón y medio de gazatíes —de un total de dos millones; la mitad, niños— son desplazados forzosos.

“En las playas de Gaza, miles de personas desplazadas están viviendo en tiendas de campaña improvisadas en condiciones extremadamente duras”, ha denunciado este domingo la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés). Las inundaciones y el frío del invierno, advierte la agencia, continúan “profundizando” la vulnerabilidad de los palestinos, sumándose a la escasez de comida y de agua limpia. “Las necesidades humanitarias son inmensas”, protesta la organización. “La ayuda humanitaria está disponible fuera del enclave, pero está bloqueada”.