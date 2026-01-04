Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
IRÁN
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Las protestas en Irán no son un partido de fútbol

El apoyo de Trump a los manifestantes refuerza la acusación del régimen a agentes extranjeros

Alí Jameneí
Ángeles Espinosa
Ángeles Espinosa
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los iraníes vuelven a echarse a la calle para clamar contra el régimen al que responsabilizan de su penuria. De momento, las manifestaciones no han alcanzado ni la amplitud ni los participantes de ocasiones anteriores, pero la represión ya ha dejado las primeras víctimas mortales. En la escena internacional, con Trump agitando una intervención y Netanyahu deseoso de golpear de nuevo a su archienemigo, algunos comentaristas jalean la protesta como si fuera un partido de fútbol. Solo que aquí no hay dos equipos, sino un país de 90 millones de habitantes que, sin un pacto político y social, seguirá pagando los platos rotos.

La chispa, una vez más, ha sido económica. La política cambiaria y la depreciación del rial desataron las quejas de los comerciantes hace una semana. A ellas se sumaron estudiantes y ciudadanos afectados por el deterioro de las condiciones de vida, que va más allá de una inflación galopante (por encima del 40% en el último año) para afectar al suministro de agua corriente (en Teherán incluso ahora en invierno se corta por las noches), la electricidad y otros servicios públicos. Todo ello en un país productor de petróleo, es decir, que no es pobre, y que, como denuncian los manifestantes, gasta importantes partidas en financiar grupos armados extranjeros.

Como en las protestas que desde 2009 se suceden en Irán, resuenan los gritos de “Muerte al dictador”, la consigna de la revolución que derribó al sha 30 años antes. Hoy, el dictador es el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, cabeza del sistema islamista surgido de aquel levantamiento popular. Desde 1989, Jameneí ha controlado el país con la ayuda de la Guardia Revolucionaria, un ejército paralelo al convencional creado para blindar al régimen. A sus 86 años, sigue al mando, pero su autoridad se ha visto erosionada por el ataque conjunto de Israel y EE UU el pasado junio, y por el fracaso de su política de fomentar milicias como disuasión y rechazar cualquier acercamiento a Occidente.

La unidad frente a la amenaza exterior dio un respiro al régimen. Pero sus dirigentes han desaprovechado la tregua. En lugar de tender puentes y abrirse a reformas de calado que la sociedad reclama, se han limitado a hacer la vista gorda a las mujeres sin velo o en motocicleta mientras intensificaban los arrestos y las ejecuciones.

La nueva ola de protestas alienta expectativas en quienes desean el colapso de la República Islámica. Conviene, sin embargo, no cargar sobre los iraníes un peso desproporcionado. El sistema ha demostrado una notable resiliencia. Como evidenció la revuelta de 2022 —tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Aminí—, los gobernantes no dudan en recurrir a la violencia, y la oposición carece de organización y liderazgo. Y no, pese al ruido en redes, Reza Pahlevi, hijo del último sha, no representa una alternativa creíble.

Sin un liderazgo claro, un movimiento articulado o una estrategia capaz de desafiar al verdadero núcleo de poder —ya no los ancianos ayatolás, sino los generales de la Guardia Revolucionaria—, las protestas erosionarán aún más al Gobierno de Masud Pezeshkian, limitado por la propia arquitectura del sistema e incapaz de aplicar las reformas prometidas, y reforzarán a los sectores más duros. Mientras tanto, los mensajes de apoyo de Trump solo alimentan el discurso oficial que atribuye la agitación a injerencias extranjeras. Si la situación se agrava, es más probable que un sector del régimen impulse un cambio controlado a que prospere la revuelta.

La tragedia de los iraníes es que la salida a sus problemas exige un cambio de modelo para el que los dirigentes carecen de legitimidad y, a todas luces, de voluntad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ángeles Espinosa
Ángeles Espinosa
Ángeles Espinosa - twitter
Analista sobre asuntos del mundo árabe e islámico. Ex corresponsal en Dubái, Teherán, Bagdad, El Cairo y Beirut. Ha escrito 'El tiempo de las mujeres', 'El Reino del Desierto' y 'Días de Guerra'. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense (Madrid) y Máster en Relaciones Internacionales por SAIS (Washington DC).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”

Joan Cabasés Vega | Beirut
Comerciantes de Irán protestan contra las condiciones económicas, mientras la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en Teherán (Irán)

“Muerte a la inflación”: Irán vive tres días de protestas por las dificultades económicas

EFE | Teherán

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_