El principal sospechoso confiesa haber colocado dos bombas junto a las sedes de los republicanos y los demócratas en Washington en 2021

Los investigadores aseguran que Brian Cole, detenido el pasado 4 de diciembre, colocó los artefactos en vísperas del asalto al Capitolio porque se sintió “desconcertado” por las acusaciones de manipulación de las elecciones de 2020

Brian Cole, el treintañero arrestado por el FBI el pasado 4 de diciembre como principal sospechoso de colocar dos bombas caseras junto a las sedes del Partido Demócrata y del Partido Republicano, en la víspera del asalto al Capitolio de enero de 2021, aseguró a los investigadores que se sintió frustrado porque creyó que las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 habían sido “manipuladas” y “alguien tenía que hablar”.

Durante el extenso interrogatorio realizado por los investigadores del FBI, durante cerca de dos horas, el sospechoso explicó que se sintió “desconcertado” por las informaciones que señalaban falsamente que le habían robado las elecciones a Donald Trump en favor del demócrata Joe Biden. El detenido explicó a los agentes que “algo simplemente se quebró” en su interior después de “ver cómo todo empeoraba” por el clima político tras las elecciones.

Cole, de 30 años, fue arrestado a principio de este mes en Woodbridge, una ciudad del Estado de Virginia, tras más de cuatro años de una compleja, polémica e imprecisa investigación, que ha dado pie a disparatadas teorías de la conspiración. Y que ha alimentado el desconcierto de uno de los capítulos más negros de la historia de Estados Unidos: el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando hordas de simpatizantes de Trump trataron de tomar el Congreso de Estados Unidos para impedir que se celebrase la sesión que iba a certificar los votos para investir a Joe Biden como presidente. El magnate republicano nunca reconoció la victoria del demócrata y cuestionó, sin pruebas, el resultado de aquel proceso electoral.

Durante su declaración de cerca de dos horas, Cole no se declaró culpable, pero cuando los investigadores le pusieron un vídeo en el que aparece un joven con una sudadera con capucha dejando dos paquetes sospechosos junto a la sede del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata el 5 de enero de 2021, “explicó detalladamente a los agentes que lo entrevistaron cómo construyeron, transportaron y colocaron las bombas caseras”, según un memorando del Departamento de Justicia.

Los investigadores también registraron en su informe que el sospechoso aseguró que no pensaba en las consecuencias de la explosión de los artefactos, aunque sí esperaba noticias al respecto. También admitió que se sintió “bastante aliviado” tras ver que las bombas no explotaron. Durante los cinco años que ha durado la investigación, Cole ha borrado los datos de su teléfono móvil un millar de veces, según la investigación.

Cole detalló a los interrogadores que cuando empezó a seguir las informaciones sobre los comicios presidenciales de 2020, sintió que si “algo tan importante como votar en las elecciones federales está siendo manipulado”, entonces “alguien tiene que alzar la voz”. El sospechoso de colocar dos bombas caseras cerca de la sede de los dos principales partidos aseguró que su acción no estaba relacionada con el asalto al Capitolio del día siguiente, ni quería impedir la investidura de Biden, pese a que participó en las manifestaciones.

Cole, que se declaró como una persona apolítica, declaró que no le gustaba ninguno de los dos partidos políticos. Pero después de las elecciones de 2020, “empezaron a pasar cosas”, dijo al tiempo que explicó como se enganchó a las informaciones de YouTube y Reddit sobre la carrera electoral, en muchos casos contaminadas por teorías alocadas. Por eso, justificó se sintió “desconcertado”, según los documentos judiciales. “No estaba de acuerdo con lo que la gente hacía, como decirle a la mitad del país que simplemente debían ignorarlo”, testificó ante los investigadores. “No me pareció buena idea, así que fui a la protesta”.

“Alzar la voz”

En la declaración ante los investigadores, Cole dijo que “alguien de arriba” debía “alzar la voz” si la gente “considera que algo tan importante como votar en las elecciones federales está siendo manipulado, que se está, ya sabes, relegado a la nada”. Cole insistió en que creía que “los de arriba, las figuras públicas”, no deberían “ignorar las quejas de la gente” ni llamarlos “conspiranoicos”, “malas personas”, “nazis” o “fascistas”, según los documentos judiciales.

Los abogados de Cole pidieron el lunes que se entregaran todas las pruebas lo antes posible, incluyendo cualquier copia de una supuesta confesión. El domingo, también pidieron que la audiencia del martes no fuera solo una audiencia de detención, sino también una audiencia de causa probable, según la cadena CBS.

Cole está formalmente acusado de transportar un artefacto explosivo con la intención de matar, herir o intimidar a cualquier persona, o de dañar o destruir ilegalmente cualquier edificio, vehículo u otra propiedad inmueble o personal. También se le acusa de intento de destrucción maliciosa mediante fuego y materiales explosivos.

Según la denuncia, durante 2019 y 2020, Cole compró múltiples componentes consistentes con los utilizados para fabricar las dos bombas caseras en varios minoristas del norte de Virginia como Walmart o Home Depot. Sobre la una de la madrugada del 6 de enero de 2021, varias agencias policiales recibieron informes de un presunto artefacto sospechoso cerca de la sede del Comité Nacional Republicano, en Washington. Un cuarto de hora más tarde, sobre las 1.15 del mismo día, se informó de un segundo paquete a pocas cuadras de distancia, cerca de la sede del comité nacional demócrata.

La policía del Capitolio neutralizó ambos dispositivos. Posteriormente, el FBI determinó que ambos contenían una carga explosiva principal, un sistema de detonación y un contenedor. Las cámaras de vigilancia determinaron que el mismo individuo colocó los dispositivos la noche del 5 de enero de 2021. El sospechoso vestía pantalones oscuros, sudadera gris con capucha, guantes oscuros, zapatillas Nike Air Max Speed ​​Turf y una mascarilla que le ocultaba el rostro. El vídeo muestra al individuo ajustándose las gafas y cargando una mochila.

Los vídeos recopilados por el FBI muestran el 5 de enero de 2021, alrededor de las 19.10 como el Nissan Sentra de Cole pasaba junto a un lector de matrículas en la salida de South Capitol Street de la I-395 Sur, una de las avenidas más concurridas de la ciudad, a menos de un kilómetro del lugar donde el individuo colocó los dispositivos. Los registros del móvil de Cole muestran además que se comunicó con torres de telefonía en el área de la sede del Partido Demócrata y del Partido Republicano entre las 19.39 y 20.24.