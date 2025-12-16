Ir al contenido
Internacional

Trump reclama 8.500 millones a la BBC por la edición “engañosa” de su discurso el día del asalto al Capitolio

El presidente de EE UU presenta una demanda por difamación contra la cadena pública británica

El País
El País
Madrid -
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha presentado una demanda por difamación contra la cadena pública británica BBC, reclamando una indemnización de hasta 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) por la edición “engañosa“ de un discurso del mandatario en enero de 2021. La cadena extractó una intervención del presidente en la que se dirigió a sus seguidores que, acto seguido, asaltaron el Capitolio, la sede del Congreso de EE UU. La edición del discurso hacía ver que el presidente, que se resistía a reconocer la derrota electoral ante Joe Biden dos meses antes, arengaba a los radicales republicanos a asaltar la sede de la soberanía popular estadounidense.

La denuncia, según ha informado la defensa de Trump en un comunicado, sostiene que la “antiguamente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump por editar intencionada, maliciosa y engañosamente su discurso con la intención descarada de interferir en las elecciones presidenciales de 2024”.

Ya el mes pasado Trump anunció que demandaría a la cadena británica, aunque las aguas parecían haberse calmado después de que la BBC se disculpara por el documental en el que se incluyó esa edición, incluido en el programa Panorama y emitido a finales de 2024, si bien descartó indemnizar al presidente. El caso, además, costó el puesto al director general de la BBC, Tim Davie, y a la jefa de la división de Noticias, Deborah Turness.

Finalmente, Trump presentó esta madrugada la demanda en un tribunal de Miami y se anunció el importe que exige como compensación, 5.000 millones de dólares por cada uno de los dos delitos de los que acusa al ente británico, uno por difamación y otro por violar la ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales del Estado de Florida. Un hito más en su lucha contra la libertad de expresión y contra los medios que no le son afines, tanto en su país como fuera de él.

El montaje que se emitió en el documental de la BBC, titulado Trump: ¿una segunda oportunidad?, Trump parecía decir a sus seguidores que marcharan sobre el Capitolio y que “lucharan a muerte”. Son dos extractos de lo que dijo el 6 de enero de 2021, pero entre medias los animaba a marchar pacíficamente y eso no se incluyó en el montaje, lo que la BBC admitió como un error, ya que daba la impresión de que llamaba directamente a una acción violenta que, efectivamente, después se produjo y que causó la muerte de varios policías del Congreso.

Los abogados de la BBC, en todo caso, entendían que no había base para una demanda por difamación. La BBC se financia a través de un canon que pagan todos los televidentes de Reino Unido, por lo que entienden que cualquier pago a Trump sería políticamente fraudulento. Por su parte, los abogados de Trump sostienen que el documental de la BBC, que no fue emitido en EE UU, le causó un enorme daño reputacional y financiero.

Para ganar el caso, el equipo legal de Trump tiene que demostrar no solo que la edición del documental era falso y difamatorio, sino que la dirección del ente británico desinformó a sabiendas a sus televidentes y actuó de forma negligente.

Trump ha demandado y logrado acuerdos compensatorios millonarios contra otras cadenas informativas estadounidenses, entre ellas dos de las grandes, CBS y ABC, tras su regreso a la presidencia de EE UU en enero de 2025. También ha presentado demandas contra periódicos como The New York Times o The Wall Street Journal.

Archivado En

