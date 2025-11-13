La BBC pide disculpas a Trump pero rechaza compensarle económicamente por su error

La BBC ha intentado a última hora de este jueves el difícil equilibrio de intentar mostrarse conciliadora con Donald Trump sin plegarse a todas sus exigencias. La corporación pública ha pedido disculpas al presidente estadounidense por el error cometido en el documental emitido hace ahora un año, en el que se editó de manera engañosa un discurso del dignatario, pero el ente se niega a compensar económicamente a Trump por el error.

“Los abogados de la BBC han escrito al equipo jurídico del presidente Trump en respuesta a la carta recibida el pasado domingo. El presidente de la BBC, Shamir Shah, ha enviado por separado una carta personal a la Casa Blanca en la que deja claro al presidente Trump que tanto él como la corporación lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021, que apareció en el programa [Panorama]. La BBC no tiene intención de volver a emitir el documental ‘Trump: ¿una segunda oportunidad?’ en ninguna de sus plataformas", ha dicho un portavoz de la corporación. “Aunque la BBC lamenta el modo en que fueron editados los cortes del discurso, rechaza completamente que haya base para una querella por difamación”, añade.

