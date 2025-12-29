Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
Migraciones

España contrata un 25% más de inmigrantes temporeros que luego vuelven a sus países

Los programas de migración circular han permitido el reclutamiento en origen de 25.767 trabajadores durante 2025

Raquel Pascual Cortés
Raquel Pascual Cortés
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los programas de contratación de inmigrantes extracomunitarios en sus países de origen para trabajar en actividades estacionales han permitido reclutar a 25.767 trabajadores en 2025. Se trata de empleados foráneos que, tras el término de su actividad en España, regresan a sus lugares de residencia. Así, el número de temporeros contratados a través de la denominada Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco) ha aumentado un 25% respecto al pasado año, cuando unas 20.000 trabajaron estacionalmente en España, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las últimas cifras, publicadas este lunes, muestran que estos programas, que nacieron en el año 2000, se han intensificado en los últimos tres ejercicios. Su funcionamiento consiste en la tramitación y concesión simultánea de autorizaciones de residencia y trabajo para extranjeros extracomunitarios que no se hallen ni vivan en España, y que sean contratados exclusivamente desde sus países de origen.

Hasta 17 países han participado este año en los programas, permitiendo la contratación de sus trabajadores para venir a España. Se trata de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, México, Perú, República Dominicana, Senegal, El Salvador, Uruguay y La India). La agricultura es, con diferencia, el principal sector de actividad receptor de estos temporeros.

Los trabajadores marroquíes fueron los más numerosos, ya que supusieron el 81% de todas las contrataciones. Además, nueve de cada diez de estos contratos se realizaron con mujeres, con una edad media de 43 años. La segunda nacionalidad más voluminosa fue la colombiana, con el 13% de los contratados, seguidos de los ciudadanos de Honduras, con un 4%.

Asimismo, aunque estos trabajadores se repartieron por 21 provincias de toda España, Huelva fue la que acogió más temporeras (el 84% del total), en su mayoría para la recogida de la fresa, que es un sector que históricamente emplea estos programas para la campaña de recolección.

El Gobierno ha apostado por seguir potenciando este tipo de migración circular y para ello, el pasado 16 de diciembre, los responsables del Ejecutivo pactaron junto a Francia y Marruecos poner en marcha el programa Wafira II. Se trata de otra iniciativa regional de contratación temporal en origen, que acompañará a 3.000 trabajadores marroquíes para ser empleados de forma estacional en España y Francia. La nueva edición del Wafira ha sido ampliada a seis países: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde.

Además del mantenimiento y puesta en marcha de nuevas ediciones de los distintos programas, España ha renovado su compromiso con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para seguir desarrollando iniciativas de movilidad laboral e inclusión social. De hecho, la Secretaría de Estado de Migraciones ya está diseñando una nueva orden ministerial para el Gecco que fijará un nuevo cupo de contrataciones en origen para el año 2026. El ministerio encabezado por Elma Sáiz tiene previsto aprobarlo en los próximos días.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las dificultades para encontrar trabajo con hiyab: “Tienes un buen currículum, pero no puedes llevar el velo”

Stephanny Pinzón Triana | Madrid

Hacinados en sótanos y obligados a pagar por el transporte y la comida: así vivían 322 migrantes en fincas agrícolas de varias provincias

José C. Rejas | Toledo

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  3. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  4. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_