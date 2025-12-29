España contrata un 25% más de inmigrantes temporeros que luego vuelven a sus países

Los programas de contratación de inmigrantes extracomunitarios en sus países de origen para trabajar en actividades estacionales han permitido reclutar a 25.767 trabajadores en 2025. Se trata de empleados foráneos que, tras el término de su actividad en España, regresan a sus lugares de residencia. Así, el número de temporeros contratados a través de la denominada Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco) ha aumentado un 25% respecto al pasado año, cuando unas 20.000 trabajaron estacionalmente en España, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las últimas cifras, publicadas este lunes, muestran que estos programas, que nacieron en el año 2000, se han intensificado en los últimos tres ejercicios. Su funcionamiento consiste en la tramitación y concesión simultánea de autorizaciones de residencia y trabajo para extranjeros extracomunitarios que no se hallen ni vivan en España, y que sean contratados exclusivamente desde sus países de origen.

Hasta 17 países han participado este año en los programas, permitiendo la contratación de sus trabajadores para venir a España. Se trata de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, México, Perú, República Dominicana, Senegal, El Salvador, Uruguay y La India). La agricultura es, con diferencia, el principal sector de actividad receptor de estos temporeros.

Los trabajadores marroquíes fueron los más numerosos, ya que supusieron el 81% de todas las contrataciones. Además, nueve de cada diez de estos contratos se realizaron con mujeres, con una edad media de 43 años. La segunda nacionalidad más voluminosa fue la colombiana, con el 13% de los contratados, seguidos de los ciudadanos de Honduras, con un 4%.

Asimismo, aunque estos trabajadores se repartieron por 21 provincias de toda España, Huelva fue la que acogió más temporeras (el 84% del total), en su mayoría para la recogida de la fresa, que es un sector que históricamente emplea estos programas para la campaña de recolección.

El Gobierno ha apostado por seguir potenciando este tipo de migración circular y para ello, el pasado 16 de diciembre, los responsables del Ejecutivo pactaron junto a Francia y Marruecos poner en marcha el programa Wafira II. Se trata de otra iniciativa regional de contratación temporal en origen, que acompañará a 3.000 trabajadores marroquíes para ser empleados de forma estacional en España y Francia. La nueva edición del Wafira ha sido ampliada a seis países: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde.

Además del mantenimiento y puesta en marcha de nuevas ediciones de los distintos programas, España ha renovado su compromiso con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para seguir desarrollando iniciativas de movilidad laboral e inclusión social. De hecho, la Secretaría de Estado de Migraciones ya está diseñando una nueva orden ministerial para el Gecco que fijará un nuevo cupo de contrataciones en origen para el año 2026. El ministerio encabezado por Elma Sáiz tiene previsto aprobarlo en los próximos días.