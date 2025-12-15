El magnate Jimmy Lai, declarado culpable de sedición por un tribunal de Hong Kong

Jimmy Lai, en el centro, durante una protesta frente a la sede del gobierno de Hong Kong en septiembre de 2014.

El fundador del desaparecido diario ‘Apple Daily’, con pasaporte británico, es la figura de más alto perfil juzgada bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en el territorio

El Tribunal Superior de Hong Kong ha puesto este lunes punto y aparte al juicio más simbólico celebrado bajo la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la norma introducida por Pekín en 2020 para acallar las protestas que un año antes habían paralizado el territorio reclamando que mantuviera su autonomía de la China continental. Jimmy Lai, de 78 años y fundador del desaparecido diario prodemocracia Apple Daily, ha sido declarado culpable de dos cargos de colusión con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición relacionado con la publicación de material subversivo, por los que se expone a una posible cadena perpetua.

Lai, que tiene pasaporte de Reino Unido y lleva casi cinco años detenido en régimen de aislamiento, es la figura de más alto perfil juzgada bajo la controvertida LSN, y los críticos sostienen que su caso refleja cómo el sistema judicial de Hong Kong (antigua colonia británica y ahora territorio autónomo de China) se ha convertido en un instrumento para acallar a la oposición política.

Este proceso judicial ha despertado una gran atención internacional. Varias capitales habían pedido desde hace años la liberación del magnate, alegando que es un caso motivado políticamente. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que trató el asunto durante la reunión del pasado octubre con su homólogo chino, Xi Jinping. Pero finalmente Lai ha sido condenado.

La magistrada Esther Toh ha anunciado el veredicto, cuya redacción ocupa 855 páginas. Ha afirmado que “no hay duda” de que Lai “albergaba odio” hacia la República Popular y que sus reiteradas apelaciones a Estados Unidos tenían como objetivo “ayudar a derrocar al Gobierno chino” con el pretexto de ayudar a la población hongkonesa.

En su fallo, el tribunal considera al magnate culpable de sedición por haber utilizado “de forma consciente” su influencia y la plataforma del Apple Daily para “socavar la legitimidad o la autoridad” de los gobiernos de Pekín y Hong Kong. En cuanto al delito de colusión con fuerzas extranjeras, concluye que Lai fue el cerebro de una conspiración destinada a ejercer “presión internacional” y “recabar apoyo exterior” contra las autoridades.

Los jueces subrayan que, incluso tras la entrada en vigor de la LSN en 2020, Lai siguió promoviendo que se impusieran sanciones y otras medidas hostiles contra Hong Kong y China, actuaciones que la corte encuadra en las amenazas para la seguridad nacional.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha señalado que los actos de Lai han “dañado los intereses del país y el bienestar de los hongkoneses”, y ha enfatizado que su Gobierno “no escatimará esfuerzos para prevenir, detener y castigar los actos que pongan en peligro la seguridad nacional”. La ley “no permitirá que nadie dañe a su país y a sus compatriotas bajo el pretexto de los derechos humanos y la democracia”, ha añadido en una comparecencia ante los medios.

La sentencia definitiva se conocerá en 2026, pero la LSN castiga hasta con cadena perpetua los delitos (vagamente definidos) de “terrorismo”, “independentismo”, “subversión contra los poderes del Estado” y “confabulación con fuerzas extranjeras”. Lai, que cumplió 78 años la semana pasada, lleva más de 1.800 días en régimen de aislamiento y su familia denuncia que su salud es muy frágil: padece diabetes, hipertensión y otros problemas cardíacos. Aunque fue arrestado a finales de 2020, el juicio por delitos contra la seguridad nacional comenzó en diciembre de 2023, después de años de retrasos.

Ataque a la libertad de prensa

Reporteros Sin Fronteras ha mostrado su indignación y profundo rechazo al veredicto, el cual, denuncia, “demuestra el alarmante deterioro de la libertad de prensa” en Hong Kong. La posición del enclave en el índice que publica anualmente esta organización ha caído estrepitosamente: en 2002 se situaba en el puesto 18º; en 2025 se ha desplomado al 140º.

“La previsibilidad del veredicto de hoy no lo hace menos desalentador: la condena suena como la campana fúnebre de la libertad de prensa en Hong Kong, donde la labor esencial del periodismo ha sido rebautizada como un delito”, ha aseverado Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.

De origen cantonés, Lai llegó a Hong Kong como polizón con 12 años, huyendo de la Revolución Cultural china. Solo y sin recursos, comenzó trabajando en una fábrica textil. Con el tiempo, creó de la nada un imperio en el sector de la confección y, más tarde, en los medios de comunicación, que lo convirtió en uno de los empresarios más influyentes y millonarios de la región administrativa especial.

Fundó en 1990 Next Digital (el mayor grupo de medios que cotizaba en la bolsa hongkonesa) y en 1995 su buque insignia, el tabloide Apple Daily. Pese a no estar exento de polémicas —recibió críticas por sus titulares amarillistas y por enfoques sexistas en algunos artículos—, el diario gozaba en general de buena reputación por sus reportajes de investigación. Con el repliegue progresivo de otros medios críticos, asfixiados por la retirada de publicidad de compañías afines a Pekín, Apple Daily ganó protagonismo hasta consolidarse como el altavoz más incómodo para el gobierno local.

El rotativo adoptó en 2019 una postura a favor de los manifestantes, que terminó por situarlo en un choque abierto con las autoridades. Aquellas protestas estallaron en oposición al proyecto de una ley que permitía extraditar a la parte continental de China a personas de Hong Kong, para ser juzgadas en tribunales controlados por el Partido Comunista.

El activismo de Lai no se limitó a las páginas de los periódicos, sino que también participó en algunas de las marchas más multitudinarias. Ese compromiso lo convirtió en un referente para buena parte de la sociedad hongkonesa, pero también en un enemigo declarado para el poder central, que lo ha descrito como “un radical” y “agente de las fuerzas antichinas”.

En teoría, la LSN tenía como objetivo desactivar la mayor crisis vivida en la urbe financiera en décadas. Pero la realidad es que ha herido de muerte el sistema de libertades que —según lo pactado con Reino Unido antes del traspaso de la soberanía en 1997— China debe garantizar en Hong Kong al menos hasta 2047.

Según datos del departamento de seguridad de Hong Kong, hasta mayo de este año 326 personas habían sido detenidas en virtud de esa ley y casi todas las causas concluidas se saldaron con condena. Las autoridades defienden su eficacia para restaurar la estabilidad, pero organizaciones de derechos humanos la denuncian como un instrumento para sofocar la disidencia.

Lai fue arrestado en agosto de 2020 bajo la LSN, acusado de “confabular con fuerzas extranjeras”. Fue puesto en libertad poco después bajo fianza, pero en diciembre volvió a ser detenido y acusado por fraude en un caso judicial separado. En abril de 2021 fue condenado a 14 meses de prisión por participar en “asambleas ilegales” organizadas durante las manifestaciones; y en mayo recibió una segunda sentencia de 14 meses por encabezar una marcha ilegal. En diciembre de ese año fue penado con 13 meses adicionales por participar en la vigilia en conmemoración de las víctimas de la matanza de Tiananmén.

Apple Daily anunció su cierre definitivo en junio de 2021, tras una intensa ofensiva judicial. En diciembre de 2022, Lai fue condenado a cinco años y nueve meses por incumplimiento de un contrato de arrendamiento en la sede de Next Digital.

El fallo de este lunes no solo decide el futuro penal de Lai, sino que condensa el choque entre dos visiones irreconciliables de Hong Kong. La sentencia está siendo leída dentro y fuera de la antigua colonia británica como un indicador del margen que queda para el pluralismo después de 2020.

“Durante los últimos 30 años ocupamos en Hong Kong un lugar especial. Pudimos mantener una visión más crítica del país y reivindicar de forma más abierta la democracia en China y ejercer el periodismo con orgullo... Me temo que esto no volverá a suceder”, ha expresado esta mañana el exreportero del Apple Daily Ronson Chan, en declaraciones recogidas por Hong Kong Free Press.