El principal partido de Hong Kong afianza su dominio tras unas elecciones marcadas por el trauma del incendio de los rascacielos

Varios de los candidatos que lograron escaño en las elecciones legislativas del domingo en Hong Kong celebran la victoria en sus circunscripciones este lunes.

El DAB, fiel a Pekín, consolida su hegemonía en una Cámara sin oposición, pero la abstención y el voto nulo se disparan

La Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong (DAB), el principal partido de este territorio autónomo chino y antigua colonia británica, se ha impuesto con claridad en las elecciones legislativas celebradas el domingo, incrementando incluso su número de escaños. Un resultado que reconfigura la distribución de fuerzas del bloque afín a Pekín en una Cámara sin oposición desde la reforma electoral de 2021. El DAB, principal referencia del campo oficialista, consolida así su hegemonía. Los comicios se celebraron en un contexto de trauma nacional por el megaincendio que el pasado 26 de noviembre destruyó siete rascacielos de viviendas sociales, matando a 159 personas.

El Partido de la Gente Nueva, encabezado por la veterana Regina Ip, sufrió la mayor caída de la jornada al perder la mitad de su representación. También el Frente de Trabajadores quedó debilitado tras la derrota de varios de sus aspirantes, lo que reduce su capacidad de actuación en el hemiciclo.

El panorama que dejan las urnas apunta a un reordenamiento interno de un Parlamento compuesto por 90 escaños distribuidos entre circunscripciones territoriales, colegios profesionales y un comité electoral integrado por representantes cercanos a Pekín. El sistema actual, implantado en 2021, acota el acceso a cargos públicos a los candidatos considerados “patriotas”, lo que ha consolidado una estructura sin oposición.

Pese a su avance, el DAB registró retrocesos significativos en zonas concretas. En el noreste de los Nuevos Territorios, donde se ubica el complejo residencial Wang Fuk Court destruido en el incendio, la formación vio reducirse de manera notable su respaldo. Pero compensó ese descenso con mejores resultados en otros distritos urbanos y rurales.

La caída del Partido de la Gente Nueva se reflejó en la pérdida de bastiones y en la limitada proyección de sus nuevos aspirantes, quedando finalmente con tres diputados. La renovación de la Cámara se reflejará también en la edad de sus miembros, ya que la media descenderá a 51 años tras la retirada de 35 parlamentarios, incluidos todos los mayores de 70.

La participación aumentó hasta el 31,9 %, un repunte de 1,7 puntos respecto al mínimo histórico registrado en 2021. Sin embargo, el dato absoluto volvió a descender: de los 4,13 millones de ciudadanos registrados, solo acudieron a las urnas 1,3 millones, lo que supone 33.000 votantes menos que hace cuatro años. El indicador más significativo de la jornada fue el incremento del voto nulo: se contabilizaron 41.147 papeletas inválidas, en su mayoría en blanco, lo que equivale al 3,12 % de los sufragios emitidos en las circunscripciones territoriales. Es la cifra más alta desde 1997 y se interpreta como un reflejo del descontento silencioso en un proceso sin oposición real.

Las autoridades recordaron que promover la abstención o el voto en blanco está tipificado como delito. La Comisión Independiente contra la Corrupción detuvo el domingo a cuatro personas por mensajes en redes sociales que “animaban a no participar o a invalidar el sufragio”. Ya son 11 los arrestados durante la campaña por llamamientos similares.