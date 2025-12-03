El secretario general de la OTAN: “Putin cree que puede resistir más que nosotros, pero no nos moveremos del apoyo a Ucrania”

Las amenazas de Vladímir Putin a la UE y la OTAN con una guerra “ya mismo” no disuaden a sus miembros del apoyo a Ucrania, el país invadido hace más de tres años. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, lo ha dejado claro este miércoles: “Ucrania sigue mostrando una increíble capacidad de resistencia. Putin cree que puede aguantar más que nosotros, pero no vamos a ir a ninguna parte. Hoy [por este miércoles] es otra clara señal de que se equivoca. Estamos reforzando nuestro apoyo a Ucrania y aumentando la presión sobre Rusia”.

El máximo mandatario civil de la OTAN ha eludido responder directamente a la amenaza que el autócrata ruso pronunció el día anterior. “No voy a responder a todo lo que dice Putin”, ha apuntado a primera hora del día, antes de que comenzara la reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de la organización militar. No obstante, a la salida ha dejado claro que el respaldo a Ucrania de los países que forman la Alianza e, incluso, de otros que no están integrados, pero sí cerca políticamente de ella (Australia y Nueva Zelanda) se mantiene.

“Este miércoles hemos recibido la noticia de aliados que están destinando más recursos para apoyar a Ucrania a través del programa PURL: Canadá, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Polonia.”, ha apuntado Rutte, ex primer ministro neerlandés, en referencia al programa por el que los miembros de la OTAN compran armas a Estados Unidos que se envían al país agredido. “Más de dos tercios de los aliados se han comprometido con el programa y, aunque no están presentes en nuestra reunión, hemos sabido que Australia y Nueva Zelanda también contribuirán siendo los primeros socios de la OTAN en hacerlo”, ha dicho. Según los cálculos que ha dado el propio Rutte, esto supone que antes de acabar el año, gracias a este programa llegarán material militar a Kiev por valor de unos 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros).

Rutte se basa, para hacer estos números, en que los anuncios hechos este miércoles suponen unos 1.000 millones a los anuncios ya hechos antes, entre ellos el de España, que se comprometió con 100 millones.

En la reunión de la OTAN también ha estado presente de forma “indirecta”, porque como ha dejado claro Rutte esto es competencia de la UE, la financiación de Ucrania para los próximos dos años y qué hacer con los activos rusos congelados: “Ucrania no puede quedarse sola. Tenemos que asegurarnos de que el dinero siga ahí, como hemos hecho durante los últimos años”. “Hemos podido obtener el dinero necesario para Ucrania, incluso sin los activos congelados”, ha rematado el holandés, consciente de los problemas que pone Bélgica para recurrir a estos fondos.

Para el secretario general de la Alianza, la actitud de Estados Unidos durante la negociación de paz con Ucrania está siendo la correcta. Rutte, incluso ha continuado con sus ya habituales halagos al presidente de Estados Unidos: “Solo hay una persona en todo el mundo que ha sido capaz de romper el punto muerto en lo que respecta a la guerra, y esa es el presidente estadounidense, Donald J. Trump. Lo hizo. Empezó en febrero a involucrarse, y sigue involucrado hasta hoy, y su equipo también está involucrado, incluyendo a Steve Witkoff, Marco Rubio y todos los actores clave del lado estadounidense”.