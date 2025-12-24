Ir al contenido
Cinco Navidades a oscuras en la Cañada Real

Unas 4.500 personas llevan sin luz desde el año 2020 mientras las administraciones eluden responsabilidades

David ExpósitoJimena Marcos
Madrid -
Esta Navidad, en la Cañada Real, a las afueras de Madrid, miles de personas la vuelven a celebrar sin luz. Unas 4.500 personas arrastran cortes desde octubre de 2020: en algunas casas son totales y en otras el suministro llega a ratos.

Mientras, las administraciones se pasan la pelota: ayuntamientos, Comunidad de Madrid, gobierno central y la compañía eléctrica se señalan unos a otros. Los vecinos ven cómo avanzan realojos, derribos y cambios de límites municipales, pero la luz sigue sin volver.

CRÉDITOS:

Realizan: David Expósito y Jimena Marcos
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Elisabeth Búa Grille
Edición: Ana Ribera
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Casa Mariano: la pensión para latinos que no sale en Google incrustada entre los clanes de la droga de la Cañada Real

David Expósito | Madrid

El Consejo de Europa resuelve contra España por dejar sin electricidad a la Cañada Real de Madrid

Sebastián Forero | Madrid

