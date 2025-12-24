Cinco Navidades a oscuras en la Cañada Real

Una mujer se asoma por la ventana de su casa iluminada por la luz de una linterna en el sector seis de la Cañada Real Galiana.

Esta Navidad, en la Cañada Real, a las afueras de Madrid, miles de personas la vuelven a celebrar sin luz. Unas 4.500 personas arrastran cortes desde octubre de 2020: en algunas casas son totales y en otras el suministro llega a ratos.

Mientras, las administraciones se pasan la pelota: ayuntamientos, Comunidad de Madrid, gobierno central y la compañía eléctrica se señalan unos a otros. Los vecinos ven cómo avanzan realojos, derribos y cambios de límites municipales, pero la luz sigue sin volver.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed