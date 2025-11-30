Ir al contenido
ISRAEL

Netanyahu pide al presidente de Israel que le indulte por sus casos de corrupción

El primer ministro sostiene que la causa penal contra él “perjudica los intereses del Estado” y daña la convivencia

Antonio Pita
Antonio Pita
Jerusalén -
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido formalmente este domingo al presidente del país, Isaac Herzog, que lo indulte en los tres casos judiciales de corrupción y tráfico de influencias por los que está siendo juzgado. En un vídeo posterior, Netanyahu ha justificado esa solicitud en la necesidad de promover la “unidad nacional” y la seguridad en Israel.

En la petición de indulto, elaborada por los abogados y difundida por la Presidencia, el primer ministro no admite culpabilidad ni se disculpa por las supuestas irregularidades, sino que se limita a admitir la “amplia responsabilidad pública y ética por la tensión causada por su juicio por corrupción”. Y remarca que “los procedimientos penales” que pesan sobre él “perjudican los intereses del Estado de Israel, exacerban las disputas entre los distintos sectores de la población y desvían la atención pública de los asuntos políticos y de seguridad de la agenda nacional”.

Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel que está siendo juzgado durante su mandato, tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados. Todos tienen en común el presunto intercambio de favores con empresarios, por ejemplo para obtener mejor cobertura mediática.

Desde hace meses, el primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas. Ha llegado a forzar la interrupción de las sesiones del juicio para luego irse a visitas publicitadas.

Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso más al enviar una carta a Herzog para pedirle que sopesara el indulto para el primer ministro, argumentando que la causa penal está “políticamente motivada”, con “cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño”. Ya durante su visita en octubre, el mandatario estadounidense pidió también ante el Parlamento de Israel ese perdón: “¿Por qué no le conceden el indulto? ¿A quién le importan unos cigarros y champán?”, preguntó.

La carta del equipo de abogados de Netanyahu, difundida por la presidencia, comienza mencionando la misiva de Trump y pide en base a ella el indulto y la conclusión de los procedimientos penales contra el primer ministro. “La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad”, indica el comunicado de Presidencia.

Sobre la firma

Antonio Pita
Antonio Pita
Corresponsal para Oriente Próximo, tras cubrir la información de los Balcanes en la sección de Internacional en Madrid. De vuelta a Jerusalén, donde ya trabajó durante siete años (2007-2013) para la Agencia Efe. Licenciado en Periodismo y Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.
