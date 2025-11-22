El aeropuerto de Eindhoven cierra su espacio aéreo por la incursión de varios drones

Los vuelos han sido desviados a otros aeródromos. El Ministerio de Defensa investiga este incidente, el segundo de este tipo en menos de 24 horas

El tráfico aéreo civil y militar del aeropuerto de Eindhoven, en el sur de Países Bajos, ha sido suspendido después de que se detectara la incursión de varios drones en esas instalaciones, que también albergan una base aérea militar. El Ministerio de Defensa ha señalado luego que se desconoce el número de aparatos no tripulados implicados en el que es el segundo incidente de este tipo en el país en menos de 24 horas.

En la noche del viernes, las Fuerzas Aéreas de Países Bajos habían intentado derribar desde tierra otros drones que fueron avistados sobre la base de Volkel, al este del país, y a unos 40 kilómetros de Eindhoven. Según el Ministerio, en la operación se utilizó armamento. Los drones, que se alejaron volando, no han sido recuperados.

“Los equipos antidrones están listos para actuar”, ha afirmado el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans, en su cuenta en la red social X. “Hay una investigación en curso”, ha añadido.

Las aeronaves no tripuladas detectadas sobre Volkel fueron descubiertas por el personal de vigilancia entre las 19.00 y las 21.00 horas del viernes, y las Fuerzas Aéreas entraron entonces en acción. En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa señaló que se había informado del incidente a la policía militar y a las fuerzas del orden.

En el incidente del aeropuerto de Eindhoven, los vuelos han tenido que ser desviados a los aeropuertos de Róterdam, Bruselas y Weeze, en Alemania. No está claro todavía qué tipo de drones eran los avistados sobre las instalaciones. El Ministerio de Defensa ha precisado que investiga también “quién o qué hay exactamente detrás”.

Las normas aéreas vigentes prohíben utilizar drones cerca de aeropuertos dado el riesgo que ello supone para la aviación. En el caso de las bases e instalaciones militares, es además una cuestión de seguridad operativa. Varios países europeos han avistado drones sobre aeropuertos y zonas militares en las últimas semanas. Ha ocurrido, entre otros, en Alemania, Bélgica, Polonia, Lituania, Rumanía, Noruega y Dinamarca.