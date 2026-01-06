Zulma Guzmán, la sospechosa de asesinar a dos niñas con frambuesas envenenadas, es arrestada en el Reino Unido

La principal sospechosa de haber planeado y ejecutado el asesinato de dos menores de edad con frambuesas envenenadas con talio en Bogotá ha sido oficialmente arrestada en Reino Unido. La captura de Zulma Guzmán Castro se ha cumplido tres semanas después de que la mujer, señalada de ser la responsable del crimen cometido en abril de 2025, fuera detenida por la Policía de Londres tras lanzarse al río Támesis el pasado 16 de diciembre. Luego de su rescate, cerca del puente Battersea, Guzmán Castro estuvo hospitalizada, lo cual impedía que avanzara el proceso en su contra. Este martes, luego de que mejoraran sus condiciones de salud, las autoridades de Reino Unido han hecho efectiva la notificación roja de Interpol expedida en su contra por solicitud de la Fiscalía colombiana. Con ello, el caso ha vuelto a tomar impulso.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas que fue informada de la aprehensión. “El procedimiento fue realizado por la National Crime Agency, luego de que la mujer fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido; y comunicado de inmediato a la Oficina Central de Interpol Colombia”. Por medio de un comunicado, el organismo precisó que Guzmán Castro será presentada en audiencia ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra. “Las autoridades colombianas han cumplido la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición. El Reino Unido confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico”, agregó la entidad.

El pasado 23 de diciembre, el Juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, había publicado un edicto emplazatorio, notificando a la mujer que era requerida por homicidio. El crimen ocurrió la tarde del viernes 4 de abril de 2025, cuando tres estudiantes del exclusivo colegio Los Nogales se reunieron a preparar galletas en la vivienda de una de ellas. Dos de las menores, con 13 y 14 años de edad, murieron horas después de consumir las frambuesas contaminadas con talio, un metal sin olor, color, ni sabor, altamente tóxico. Es un veneno invisible que puede absorberse por vía digestiva, respiratoria o cutánea y que se acumula en el cuerpo, causando daños en los órganos, alteraciones nerviosas y consecuencias cardiovasculares. Las frutas llegaron como un supuesto regalo a domicilio para el hermano de una de las víctimas. El joven de 21 años, que también resultó intoxicado, actualmente está fuera de peligro. La tercera de las menores permanece en recuperación fuera de Colombia por la gravedad de las lesiones.

Zulma Guzmán Castro empezó a ser vista como la principal sospechosa del envenenamiento, a partir de pruebas que reunió la Fiscalía, y por el testimonio del economista Juan de Bedout, padre de una de las menores muertas. De Bedout reveló que había sostenido con la mujer una relación extramatrimonial, entre 2017 y 2018. El organismo investigador ubicó al domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas. El mensajero contó que el encargo salió desde la oficina de un mentalista, en un edificio de la zona de la calle 93. Hasta ahora se desconoce el vínculo de esa persona con Guzmán Castro. El rastreo de las llamadas que recibió el domiciliario para coordinar la entrega del paquete detectó la comunicación desde una línea telefónica de Argentina que pertenecía a la mujer. Aunque el número era extranjero, ella habría estado en Colombia para el momento en el que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía estableció que la mujer había abandonado el país el 13 de abril de 2025 con rumbo hacia Argentina, pocos días después de la tragedia, y que tenía dos pasaportes. Luego de la captura en Reino Unido, se espera que se resuelva el proceso de extradición para que el organismo realice la imputación de cargos en su contra. No se descarta que Guzmán Castro tenga que responder por otros delitos relacionados con el caso, además de homicidio y tentativa de homicidio.