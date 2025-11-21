Condenado a más de diez años un exeurodiputado del partido de Farage por aceptar sobornos del entorno de Putin

Las sospechas siempre estuvieron allí. Nigel Farage, el político populista británico de ultraderecha que impulsó como ningún otro la victoria del Brexit y que ha emponzoñado con su discurso xenófobo el debate público del Reino Unido, resultó siempre ser demasiado amable con la Rusia de Vladimir Putin. Este viernes, la condena a más de diez años de prisión de quien fuera uno de sus eurodiputados y colaboradores más fieles durante los últimos años, Nathan Gill, por aceptar sobornos de un oligarca ucranio aliado del presidente ruso ha puesto en serias dudas la lealtad y contribución a la seguridad nacional de Farage y sus huestes.

Gill, que llegó a ser el líder del partido Reform UK (la nueva formación política de Farage, con la que finalmente logró acceder a la Cámara de los Comunes) en la región de Gales, ha acompañado al político populista en toda su trayectoria. Fue miembro de los otros dos partidos anteriores del mismo fundador, UKIP y el Brexit Party, y a través de ellos logró ser eurodiputado en Estrasburgo, con la misión de reventar desde dentro las instituciones de la UE.

El condenado ha admitido su culpabilidad en ocho delitos de soborno, cometidos entre diciembre de 2018 y julio de 2019, por los que se embolsó más de 45.000 euros. Gill recibía los pagos del oligarca ucranio Oleg Voloshin, un aliado de Putin al que los servicios de inteligencia occidentales sitúan hoy en Moscú. El eurodiputado se dedicaba a repetir en sus discursos en el Parlamento Europeo argumentos al dictado de Voloshin, con el propósito de defender en la asamblea comunitaria los argumentos del Kremlin. Todas las ideas que exponía eran excusas para justificar la agresión rusa contra Ucrania que finalmente se produjo.

Nathan Gill (a la izquierda), junto a Nigel Farage, el 6 de diciembre de 2016 en Estrasburgo, cuando ambos eran eurodiputados Vincent Kessler (REUTERS)

La investigación sobre Gill, que acabó por confesar su culpabilidad el pasado septiembre, fue llevada a cabo por el Departamento Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres, al entender que acciones como las llevadas a cabo por el entonces eurodiputado, al servicio de un país considerado hoy enemigo por el Gobierno del Reino Unido, suponían un atentado contra la seguridad nacional.

Las autoridades británicas fueron puestas sobre la pista de Gill por el FBI estadounidense, que interceptó el teléfono de Voloshin y captó mensajes en clave del oligarca ucranio al eurodiputado, que claramente daban entender el pago de sobornos por servicios prestados.

Farage, que ha cobrado por colaborar en la televisión al servicio del Kremlin, Russia Today; que ha llegado a definir a Putin como un héroe al que admira; y que ha culpado a la OTAN y su expansión hacia el este de la invasión de Ucrania, se apresuró de inmediato a tomar distancia del “caso Gill”. Su partido Reform ha expresado hoy un rechazo tajante hacia las actividades de quien fuera uno de sus miembros más relevantes. “Sus acciones son reprochables, traidoras e imperdonables. Expresamos nuestra satisfacción ante la sentencia que la justicia ha impuesto”, ha dicho la formación en un comunicado.

Todas las encuestas resaltan el liderazgo de Reform, que podría hacerse hipotéticamente con la victoria en unas elecciones generales. La formación de Farage se ha apropiado de la agenda política del Reino Unido, y tanto el Gobierno laborista como la oposición conservadora intentan desesperadamente copiar su retórica populista, especialmente en materia de inmigración.

La sentencia condenatoria de Gill ha dado un respiro al Ejecutivo de Starmer, que se ha lanzado sin contemplaciones a la yugular de Farage. Las acciones por las que el eurodiputado ha sido enviado a prisión, ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis, en sede parlamentaria, “son una traición a nuestro país, a nuestro pueblo y a nuestra seguridad nacional”.

Desde el Partido Laborista no se va a dejar escapar de la soga a la ultraderecha, y reclaman una investigación interna de la formación respecto a lo sucedido.

“Permitir que el dinero corrompa tu brújula moral constituye una grave traición a la confianza que en usted había depositado el electorado”, ha dicho al condenado la jueza Bobby Cheema-Grubb, del Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales (el conocido como The Old Bailey, en Londres). “Su comportamiento delictivo tiene ramificaciones que van más allá de su propio honor, que ha acabado irremediablemente manchado”.

Aunque Farage ha querido tomar distancia de Gill y fingir que apenas le conocía, varias fuentes de Reform se han apresurado a confirmar a los medios británicos que la amistad entre ambos viene de sus primeros pasos en la política y de las horas compartidas en el Parlamento Europeo. Gill, mormón de firmes creencias religiosas, no era uno de los políticos más brillantes de la formación, pero profesaba una lealtad firme al líder. Precisamente por sus escasas luces y fanatismo fue presa fácil para el entorno de Putin, que logró utilizarle como instrumento para lanzar sus mensajes en el debate europeo.