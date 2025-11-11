El portaaviones ‘Gerald Ford’, el mayor y más moderno de Estados Unidos, se incorpora al despliegue en el Caribe

El portaaviones Gerald Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, y su grupo de escolta ya han entrado en la zona de responsabilidad del Mando Sur, que tiene asignado el Caribe y América Latina, para reforzar la campaña de ataques militares contra el narcotráfico, según ha confirmado la Marina de EE UU.

“La presencia ampliada de fuerzas estadounidenses en la zona del Mando Sur reforzará la capacidad de Estados Unidos de detectar, vigilar e interrumpir las actividades y agentes ilícitos que pongan en peligro la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense y nuestra seguridad en el Hemisferio Occidental”, ha declarado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. “Estas fuerzas aumentarán y mejorarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de drogas y dañar y desmantelar a las organizaciones delictivas transnacionales”.

La llegada al Caribe del Ford refuerza la flotilla militar estadounidense que ya se encontraba en aguas internacionales de ese mar en el límite con aguas territoriales venezolanas. En los últimos dos meses, Estados Unidos ha lanzado allí, y en aguas del Pacífico, una campaña militar de ataques extrajudiciales contra embarcaciones a las que acusa de transportar droga y estar manejadas por los carteles del narcotráfico. Al menos 76 personas han sido asesinadas en los 19 ataques que ha dado a conocer la Administración estadounidense.

Tras la incorporación del portaaviones, Estados Unidos mantiene desplegados en la zona de responsabilidad del Mando Sur, en América Latina, el 20% de sus buques en misión activa, según un análisis de la revista especializada Stars and Stripes.

El Ford recibió órdenes el pasado 24 de octubre de dejar la posición en la que se encontraba, en el Mediterráneo, para dirigirse a la zona bajo responsabilidad del Mando Sur.

Con una dotación de unos 5.000 militares y docenas de aviones tácticos a bordo, el Ford es el primer portaaviones que cuenta con un sistema de catapulta para el lanzamiento y recepción de aeronaves de guerra, entre otras innovaciones.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, ha declarado el almirante Alvin Holsey, comandante del Mando Sur. Holsey quedó nombrado hace un año, en sustitución de la general Laura Richardson, pero dejará su puesto este diciembre a petición propia por motivos que no se han dado a conocer. “El despliegue del Ford y su grupo de escolta representa un paso fundamental para reforzar nuestra determinación a proteger la seguridad del Hemisferio Occidental y la seguridad de la patria estadounidense”, ha agregado el alto mando.