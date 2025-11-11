Ir al contenido
Internacional
Guerra de Israel en Gaza

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, estrecho asesor de Netanyahu, presenta su dimisión

Ron Dermer ha estado al frente de las negociaciones para que Hamás liberara a los rehenes en Gaza

Agencias
Jerusalén -
El ministro israelí de Asuntos Estratégicos y jefe de las negociaciones para la liberación de los rehenes, Ron Dermer, ha presentado este martes su carta de dimisión al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En el texto, Dermer recuerda que prorrogó su mandato dos veces: “La primera, para colaborar en la eliminación de la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares militares de Irán, y la segunda, para poner fin a la guerra en Gaza en los términos establecidos por Israel” y para el regreso de los rehenes. Israel se encuentra ahora en una “posición victoriosa que puede dar paso a una nueva era de seguridad, prosperidad y paz”, añade.

Dermer alaba, además, la labor de Netanyahu desde el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, en el que la milicia secuestró a 251 personas en Israel y mató a 1.200, así como en la posterior ofensiva emprendida por el Gobierno israelí contra Gaza, que ha dejado más de 69.100 muertos en el enclave.

El ahora dimitido ministro es considerado como uno de los asesores más cercanos del primer ministro. Ha gestionado importantes asuntos diplomáticos, como las relaciones con Estados Unidos, las negociaciones sobre los rehenes durante la guerra de Gaza y las relaciones de Israel con sus vecinos árabes.

Según el diario israelí The Times of Israel, algunas de sus responsabilidades serán asumidas por el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter. No obstante, añade el medio, Dermer ―nacido en Florida y que también fue embajador en el país norteamericano― seguirá involucrado en los esfuerzos para ampliar los Acuerdos de Abraham y actuará en ocasiones como enviado especial de Netanyahu.

Guerra de Israel en Gaza

La nueva fase del plan de Trump en Gaza se enfrenta a grandes interrogantes en torno a la fuerza internacional y la división de la Franja

Joan Cabasés Vega | Beirut
Médicos palestinos Valencia

Cómo tres jóvenes médicos palestinos se convirtieron en referentes de la sanidad valenciana: “La ciencia cabe en una maleta”

María Pitarch | Castellón

