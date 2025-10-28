Israel bombardea Gaza después de acusar a Hamás de atacar a sus tropas

Israel ha reanudado este martes los bombardeos sobre Gaza. Poco antes, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército llevar a cabo “ataques contundentes” y de “manera inmediata” sobre la Franja, en respuesta a un ataque “de miembros de Hamás” contra tropas israelíes cerca de Rafah, en el sur del enclave palestino.

El comunicado de la oficina de Netanyahu se difundió tras unas “consultas de seguridad” con su Gabinete, que el primer ministro había convocado horas antes, después de que Hamás entregara los restos de un israelí que no correspondían a ninguno de los 13 cadáveres de rehenes aún por localizar en el enclave.

La nueva ofensiva israelí sobre la Franja responde al intercambio de fuego en Rafah, donde las tropas israelíes han sido atacadas este martes. El diario The Times of Israel asegura que soldados del Estado judío estacionados en ese municipio meridional del enclave han sido asaltados por “agentes terroristas”, sin vincular la acción a la milicia palestina Hamás, y añade que las tropas israelíes han respondido abriendo fuego contra los atacantes.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha afirmado que “Hamás pagará un alto precio por atacar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza” y por “violar el acuerdo para la repatriación de los rehenes muertos”. En un comunicado difundido por su ministerio, Katz se refiere a “los disparos con artillería y de francotiradores” contra sus soldados por parte de “miembros de Hamás” en Rafah. La milicia palestina, sin embargo, ha negado tener ninguna relación con el ataque contra las fuerzas israelíes, y ha asegurado mediante un comunicado que mantiene su compromiso con el alto el fuego.

Aunque el incidente en cuestión ha sucedido en el sur de la Franja, testimonios recogidos por distintas agencias de noticias en Ciudad de Gaza —el mayor núcleo urbano del enclave— han informado poco después de la reanudación de los bombardeos aéreos en la zona, mientras imágenes difundidas por el medio catarí Al Jazeera muestran columnas de humo elevándose sobre las construcciones. Los ataques de este martes han causado la muerte de al menos ocho personas —tres en Ciudad de Gaza y cinco en Jan Yunis—, según han informado autoridades sanitarias locales a la agencia Reuters.

Tiendas de campaña cerca de Jan Yunis, este martes en la franja de Gaza. Abdel Kareem Hana (AP)

El asalto en Rafah y la rápida respuesta de Netanyahu recuerdan a los incidentes que el pasado 19 de octubre sometieron Gaza a una ofensiva relámpago israelí de un solo día, después de que miembros de Hamás que actuaban por su cuenta —según la versión de la Casa Blanca— lanzaran un ataque sorpresa contra el ejército de Israel, causando la muerte de dos soldados israelíes.

Aquellos ataques dejaron en el enclave más de treinta víctimas mortales, según la agencia de noticias palestina Wafa, en una operación en la que Israel lanzó 153 toneladas de bombas, tal y como recuerda Netanyahu en casi cada intervención pública desde entonces, en un intento de remarcar el coste que tiene romper la tregua en el enclave, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

El ambiente ya venía caldeado antes del estallido de violencia de este martes en Rafah. Distintos medios de comunicación israelíes han difundido imágenes aéreas tomadas el lunes por un avión teledirigido israelí en las que aseguran que se pueden ver a miembros de Hamás escondiendo bajo tierra restos de Ofir Tzarfati —israelí cuyo cuerpo las tropas rescataron a finales de 2023— antes de comunicar su hallazgo a los equipos de la Cruz Roja. “Las imágenes muestran cómo la organización terrorista intenta crear la falsa impresión de que se esfuerza en encontrar los cuerpos”, ha denunciado el ejército israelí, que sostiene que Hamás miente cuando alude a la dificultad de encontrar los cadáveres.

La Cruz Roja ha emitido un comunicado en el que critica a Hamás por escenificar la recuperación de los restos de Ofir Tzarfati. La organización afirma que está “al tanto” de las imágenes difundidas por las Fuerzas de Defensa de Israel que muestran cómo se desarrollaron los hechos, y añade que “aceptó estar presente de buena fe en su papel de intermediario neutral entre las partes”, y que su personal “no sabía que había un cadáver colocado allí antes de su llegada, como se ve en las imágenes”.

Cuando en Israel se han examinado esos restos y se ha comprobado que no correspondían a ninguno de los 13 cadáveres de rehenes que Hamás aún debe hallar y entregar en virtud del acuerdo de alto el fuego —ya ha devuelto los restos de otros 15—, Netanyahu ha convocado las “consultas de seguridad” con su Gabinete, que han desembocado en la orden para retomar la ofensiva a gran escala.

Según la emisora pública Kan, Netanyahu estaría barajando la posibilidad de expandir el control israelí en la Franja, más allá de la mitad que la actual primera fase de la tregua le otorga, como respuesta a lo que interpreta como violaciones de Hamás. De manera similar, la milicia, que había anunciado que entregaría la noche del martes un nuevo cuerpo —que el medio saudí Al Hadath indica que se ha encontrado en Nuseirat, en el centro de la Franja—, ha advertido en un comunicado que “cualquier escalada sionista [en relación a Israel] obstaculizará la búsqueda” de cuerpos, y ha aplazado la entrega que estaba prevista este martes debido a las “violaciones” israelíes del alto el fuego en la Franja.

Anuncio sin esperar a Trump

El medio de comunicación Axios, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses bajo condición de anonimato, asegura que Israel ha mostrado este martes a EE UU el vídeo en el que supuestamente se ve a Hamás fingiendo el hallazgo del cuerpo de un rehén, pero que, sin embargo, la Administración Trump no lo ha considerado una violación de la tregua. Según la misma información, Netanyahu fracasó en el intento de contactar con Trump —de gira por Asia— durante la reunión de su Gabinete. Axios apunta que ambos mandatarios no hablaron antes de que Netanyahu anunciara la reanudación de la ofensiva.

“La tregua se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeños enfrentamientos aquí y allá”, ha declarado este martes a unos periodistas J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, reconoció la noche del lunes “el derecho a la legítima defensa de Israel” después de que las tropas israelíes dispararan el sábado contra quien calificaron como un miembro de la Yihad Islámica que tramaba un ataque contra las fuerzas ocupantes.

La declaración de Rubio supone un cambio de postura. El pasado jueves, durante la sucesión de visitas a Israel que los principales rostros de la Casa Blanca llevaron a cabo en un intento por salvaguardar la tregua en Gaza, el secretario sugirió desde el Centro de Coordinación Cívico-Militar —una base en Israel desde donde Washington y Jerusalén supervisan la aplicación de la tregua— que el ejército israelí carecía de libertad de acción para actuar en Gaza, a diferencia de lo que ocurre en Líbano, donde hay una tregua en vigor pero Washington tolera los constantes ataques israelíes.

Trump advirtió a Hamás el pasado sábado en la red social de su propiedad, Truth, que debía empezar a devolver los cuerpos de los rehenes “rápidamente” o que se enfrentarían a consecuencias “en 48 horas”.