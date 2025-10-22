Hamás devuelve la mayoría de cadáveres de rehenes israelíes

Vance se reúne con Netanyahu en Jerusalén para hablar del alto el fuego en Gaza tras la escalada del domingo

Hamás acaba de devolver la mayoría de los 28 cadáveres de rehenes israelíes en Gaza. Como un goteo y en medio de violentas amenazas tanto de Israel como de Estados Unidos, el movimiento islamista ha venido entregando entre uno y dos cuerpos casi a diario en la última semana. En el acuerdo de alto el fuego, se comprometió a devolverlos progresivamente, según los vaya localizando entre las ruinas del enclave palestino.

El vicepresidente de Donald Trump, J. D. Vance, que se reúne en estos momentos con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha pedido en Jerusalén “un poco de paciencia” con este asunto, porque algunos de los restantes “están enterrados bajo miles de kilos de escombros” y otros, “nadie sabe siquiera dónde están”. No obstante, el alto el fuego marcha “mejor de lo esperado” cuando se acerca a las dos semanas en vigor, ha subrayado.

Los dos últimos cadáveres corresponden a Aryeh Zalmanovich (el rehén de más edad, 85 años) y Tamir Adar, según han desvelado los forenses tras identificarlos en la madrugada de este miércoles. Proceden de Nir Oz, el kibutz que más secuestros (76 de 251) sufrió en el ataque de Hamás de octubre de 2023.

Su regreso contribuye a evitar (o al menos aplazar) una nueva crisis en el alto el fuego, que atravesó el domingo una primera: unos milicianos —aparentemente en una emboscada por su cuenta— mataron a dos soldados israelíes desplegados en Gaza y el Ejecutivo de Netanyahu reaccionó ordenando el bloqueo de toda entrada de ayuda humanitaria y el lanzamiento de 153 toneladas de explosivos (como se jactó después en el Parlamento) que mataron a al menos 28 personas.

Desde la izquierda, Sara Netanyahu, Benjamín Netanyahu, J. D. Vance y Usha Vance, en la oficina del primer ministro israelí en Jerusalén, este miércoles. Omer Miron/LAP (Gobierno Israel)

Israel no ha dejado de efectuar ataques puntuales desde entonces (los muertos palestinos durante el alto el fuego superan ya los 100), pero las aguas se han calmado desde el lunes y ha vuelto a entrar ayuda humanitaria. Esta está, no obstante, por debajo de lo que firmó Israel en el acuerdo y a años luz de las necesidades de una Gaza devastada, con una parte oficialmente bajo hambruna desde agosto.

Para salvaguardar el acuerdo tras la escalada del domingo, Trump ha mandado a sus hombres de confianza. El lunes fueron sus dos asesores clave para Oriente Próximo, Steve Witkoff y Jared Kushner, que se reunieron con Netanyahu y con rehenes liberados.

Ahora es el turno de Vance. La oficina del primer ministro israelí ha difundido esta mañana un vídeo en el que aparecen haciendo un brunch, junto con sus respectivas esposas: Usha Vance y Sara Netanyahu. Se trata de un pequeño encuentro, después de ser recibidos por una pequeña banda militar de música.

Está previsto que ambos mantengan más adelante una reunión más amplia, con sus principales asesores. Todo está previsto que gire en torno a la continuidad del alto el fuego en Gaza que gestó Trump y debería comenzar a transicionar a una segunda fase más compleja. Vance tiene previsto entrevistarse también durante la jornada con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

En paralelo a la imagen de los Vance y los Netanyahu sonrientes, otra imagen muestra en Gaza una hilera de tumbas separadas por una barrera de hormigón. Es una fosa excavada en Deir el Balah para enterrar a 54 de los 165 cadáveres devueltos por las autoridades militares israelíes en el marco del intercambio por los cuerpos de los rehenes: 15 por cada uno, según figura en el plan de Trump.

Vista aérea de la fosa para enterrar a los cadáveres sin identificar entregados por Israel, este miércoles en Deir El Balah (Gaza). Dawoud Abu Alkas (REUTERS)

Casi ninguna tendrá una lápida con su nombre: Israel los está entregando, casi sin excepción, sin identificar y, en decenas de casos, con signos de asesinato a quemarropa o tortura, como manos atadas a la espalda o disparos entre las cejas, según han denunciado las autoridades sanitarias y forenses.