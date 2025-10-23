Ir al contenido
Ciudad del Vaticano

El Papa y el rey de Inglaterra rezan juntos 500 años después del cisma anglicano

Leon XIV y Carlos III comparten en la Capilla Sixtina un momento de plegaria inédito desde la ruptura de 1534

El Papa y el rey de Inglaterra
Íñigo Domínguez
Íñigo Domínguez
Roma -
León XIV y Carlos III han hecho historia este jueves a mediodía al rezar juntos en comunión en la Capilla Sixtina del Vaticano durante 20 minutos. Es una escena que no se producía desde hace casi 500 años: nunca antes un Papa y un monarca del Reino Unido, que también es jefe de la Iglesia anglicana, habían compartido un momento así desde el cisma propiciado en 1534 por el rey Enrique VIII, tras el rechazo de Roma a su petición de anulación de matrimonio con Catalina de Aragón. La Santa Sede y Reino Unido no restablecieron relaciones hasta 1914 y solo tienen embajadores desde 1982.

Se ha tratado de una plegaria ecuménica, el término religioso que se emplea para referirse a la búsqueda de unidad entre los cristianos, dedicada al cuidado de la creación. La protección del medio ambiente y las políticas ecologistas son una prioridad tanto de León XIV, que sigue la estela de Francisco, como del rey Carlos, que siempre ha mostrado su implicación e interés en este campo.

El monarca ha asistido a la ceremonia con su esposa, la reina Camila, que se casó en primeras nupcias por el rito católico con Andrew Parker Bowles. Estaba vestida de negro porque, según el protocolo, solo las reinas católicas pueden vestir de blanco ante el Pontífice.

El rito, celebrado en inglés y latín, ha sido presidido por el Papa estadounidense-peruano y el arzobispo de York, Stephen Cottrell. En realidad ya ha sido elegida su sucesora, que por primera vez es una mujer, Sarah Mullay, pero no tomará posesión de su cargo hasta enero.

Carlos y Camila llegaron la noche del miércoles a Roma y se hospedaron en la Villa Wolkonsky, la lujosa residencia del embajador británico. Este jueves por la mañana, se han trasladado al Vaticano poco antes de las once, han cruzado el Arco de las Campanas y se han reunido con León XIV en la Biblioteca Vaticana. Era una visita programada para el pasado mes de abril, pero fue aplazada por las graves condiciones de salud de Francisco. No obstante, pudieron verle en una breve visita diez días antes de que falleciera.

Después, tras unos 45 minutos de entrevista privada, Carlos III se ha reunido con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, como es habitual en cada visita de un jefe de Estado o de Gobierno. Mientras, Camila ha disfrutado de una visita privada de la Capilla Paulina, cercana a la Sixtina, donde se encuentran los últimos frescos de Miguel Ángel.

Por la tarde, los reyes visitarán el Colegio Pontificio Beda (católico-británico) y, después, la basílica papal de San Pablo Extramuros, otro gesto simbólico. Carlos III se sentará en el templo en un asiento exclusivo que quedará reservado para el rey británico, a partir de ahora considerado como royal confrater (cofrade real) para subrayar el vínculo espiritual entre el líder de la Iglesia anglicana y el Papa. “Una unión contra el conflicto, la tiranía y la división”, según ha explicado un portavoz del Palacio de Buckingham. El escaño tiene la inscripción en latín Ut unum sint (Que sea uno), palabras del evangelio de San Juan.

Del mismo modo, el Papa será papal confrater, cofrade papal, con un escaño especial en la Capilla de San Jorge de Windsor. Además, el rey ha entregado a León XIV la Gran Cruz de la Orden de Bath y el Papa le otorgará el título de caballero de la Gran Cruz con el Collar de la Orden de Pío IX.

Sobre la firma

Íñigo Domínguez
Íñigo Domínguez
Corresponsal en Roma desde 2024. Antes lo fue de 2001 a 2015, año en que se trasladó a Madrid y comenzó a trabajar en EL PAÍS. Es autor de cuatro libros sobre la mafia, viajes y reportajes.
Más información

Carlos III de Inglaterra fuerza al príncipe Andrés a renunciar a sus títulos para frenar el deterioro de la Corona

Rafa de Miguel | Londres

El Papa León XIV se reúne por primera vez con víctimas de abusos del clero: “Hoy nos sentimos escuchados”

Lorena Pacho | Roma

