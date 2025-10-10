Ir al contenido
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

El comité noruego del galardón elige a la venezolana por “su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela”

La líder opositora María Corina Machado, durante un acto de campaña en Caracas (Venezuela) el pasado 9 de enero. Foto: Jesús Vargas (Getty) | Vídeo: EPV (REUTERS)
El País
El País
Madrid -
El Comité Nobel noruego ha otorgado este viernes el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado (Caracas, 58 años). El comité la ha elegido “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Machado lleva casi un año en la clandestinidad a causa de la represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, ha manifestado el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, al anunciar el galardón. “Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo”, ha proseguido Frydnes.

Hija de un importante empresario metalúrgico, Machado es, junto a Edmundo González, candidato en las elecciones del pasado año, la principal rival política de Maduro y el chavismo —“una burguesita de fina estampa” la calificó el expresidente Hugo Chávez—. Si no fuera por una inhabilitación de la Contraloría General —de línea oficialista—, Machado habría encabezado la papeleta de la oposición en las últimas presidenciales. En octubre de 2023, arrasó con un 92,5% de los votos en las primarias.

Su carrera política y avance a primera línea de la oposición a Maduro, no ha sido, sin embargo, meteórica, sino paulatina. En 2012, obtuvo solo el 3,81% de los votos frente al opositor venezolano Henrique Capriles (64,3%) en las elecciones primarias de la oposición. Después, no le ayudaron sus posiciones radicales de forzar una salida de Maduro con movilizaciones masivas o “el uso de la fuerza”. Hace tres años, su popularidad despegó. Había fracasado el intento de consolidar un Gobierno paralelo en manos de Juan Guaidó.

El comité es desde 1901 el órgano encargado de designar a la persona que considera que cumple con los criterios del fundador del premio. El deseo de Nobel, explícitamente recogido en su testamento, enumera los puntos claves que se buscan en el perfil del candidato más merecedor: “[…] la persona que más o mejor haya contribuido a fomentar la hermandad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes, y el establecimiento y la promoción de congresos de paz”.

El Premio Nobel de la Paz, último de los cinco galardones que Alfred Nobel señaló en su testamento —las demás categorías incluyen Medicina o Fisiología, Física, Química y Literatura— se falla en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el 10 de octubre, después del resto de premios ya anunciados a lo largo de esta semana.

En 2024, el galardón recayó en Nihon Hidankyo, organización nacional japonesa de supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como los hibakusha, “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante el testimonio de testigos que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca”, según defendió el comité noruego.

Archivado En

