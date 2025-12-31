Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 31 de diciembre
La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie
El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.
Este 31 de diciembre el número premiado ha sido el 66694, de la serie 039, tal y como ha informado la ONCE.
El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.
Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE
Consulte todos los premios de la ONCE y recuerde, en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.
• 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
• 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
• 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
• 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
• 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
• 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
• 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
• 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
• 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
Horario y dónde ver el Cupón diario de la ONCE
Este sorteo se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas y se puede seguir a través de la página web oficial de JuegosOnce.es. Para aquellos que no puedan seguir el sorteo en vivo, desde la misma web se podrán consultar los números premiados escasos minutos después de terminar el sorteo.
