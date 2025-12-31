Moreno reivindica su gestión y la importancia de tener una “mayoría suficiente” en su último mensaje de Navidad de la legislatura

En las pasadas elecciones andaluzas, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, pidió a los andaluces una “mayoría suficiente” para poder gobernar sin necesidad de Vox. Logró la mayoría absoluta. A seis meses, como máximo, de una nueva campaña electoral, el dirigente popular ha vuelto a aludir a esa “mayoría suficiente” -en peligro, según los sondeos, por el auge de la extrema derecha-, pero ha añadido un nuevo elemento del que ha estado haciendo gala durante todo su mandato y que exprime en sus memorias: la moderación. “Lo revolucionario es la tolerancia”, ha dicho Moreno en su último mensaje de Navidad de la legislatura.

El presidente andaluz, que desde que llegó a la Junta ha elegido distintas provincias y escenarios para dar este discurso, ha escogido la sede de la Delegación del Gobierno en Málaga para su alocución de esta noche. “Un bonito edificio del siglo XVIII, construido cuando Málaga vivía un momento de esplendor y la ciudad, como ahora, también estaba de moda”, ha dicho. El barón popular ha dedicado su mensaje a hacer un balance muy complaciente de sus siete años de gobierno, incidiendo en el crecimiento económico, el descenso del paro o las cifras récord en exportaciones.

Unos parámetros que son posibles, ha defendido Moreno, gracias a la “estabilidad” derivada de esa “mayoría suficiente” que espera reeditar. “La estabilidad es un bien escaso en nuestro entorno”, ha recalcado el presidente de la Junta, destacando una de las ideas fuerza en las que va a insistir en los próximos meses para tratar de aglutinar el voto útil y rebajar las expectativas y la dependencia de Vox. “Aquí no es necesario adelantar las elecciones” ha incidido el dirigente del PP, en una clara alusión a las pasadas elecciones extremeñas, donde su partido va a tener que volver a depender de la extrema derecha para gobernar, y en lo que ha pasado en Aragón y Castilla y León, que se han visto obligadas a anticipar la cita electoral por la falta de respaldo de la formación de Abascal a sus presupuestos. Algo que, como ha destacado el líder popular andaluz, no ha ocurrido en esta comunidad.

Estabilidad es la palabra que más ha pronunciado Moreno en su discurso junto con convivencia, hasta en tres ocasiones cada una. “Para que haya estabilidad política puede bastar una mayoría suficiente. Pero si queremos que reine la convivencia hace falta algo más”, ha advertido el presidente andaluz. Ese algo más es “una actitud de escucha y diálogo entre todos”, que, ha asegurado, es la que practica el Gobierno que dirige. Ha puesto como ejemplo las iniciativas que se han aprobado por unanimidad y las dos leyes (de un total de 30) a propuesta de los partidos de oposición.

Como la estabilidad, también esa capacidad de diálogo es una rara avis en la política actual, ha sostenido Moreno. “Parece que hay que estar o a favor o en contra de todo. Sin que exista el punto medio. Cualquier debate se mira en clave política. Hasta la dieta y la música son objeto de polarización y politiqueo. Si comes carne, pescado o verduras eres de izquierdas o de derechas y si escuchas a una cantante o a otra, lo mismo. ¡Pero qué sinsentido es éste!”, ha reflexionado el dirigente andaluz, que ha cuestionado la generalización del insulto entre la clase política, por ser una “estrategia para infundir miedo en la sociedad” y provocar que “la inmensa mayoría no opinen en público”, ante el temor de que “los más intolerantes se burlen de su opinión”.

“Me niego a que se etiquete a nadie por sus pensamientos o por la forma de vivir que ha elegido”, ha incidido Moreno, que, tras identificarse con el discurso de Navidad de Felipe VI, ha interpelado a la audiencia, en especial a los más jóvenes: “En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia”. En esta línea, el presidente ha cerrado su intervención con un propósito para el 2026: “Hacer todo lo posible por mantener a Andalucía en la senda de la convivencia y alejada de la división: se piense como se piense, se vista como se vista y se vote a quien se vote”.

Moreno no ha profundizado en los asuntos que más han desgastado esa gestión de la que ha presumido. Sobre la crisis de los cribados, solo ha hecho mención a que, gracias a los próximos presupuestos, se reforzará el programa de prevención. Sí se ha detenido, no obstante, en la sanidad y la vivienda, que la oposición de izquierdas utilizará como arietes en la próxima campaña electoral. Tras destacar la contratación de más profesionales sanitarios o la apertura de servicios y centros sanitarios, el barón popular ha hecho hincapié en que “nunca se ha apostado tanto por la sanidad, aunque somos conscientes de que todo lo que se haga nunca será suficiente”.

El presidente de la Junta ha tenido también unas palabras de recuerdo para los tres fallecidos durante el temporal del fin de semana, y se ha detenido en su pueblo natal. Alahurín el Grande, de donde eran dos de los muertos por las tormentas y donde la semana pasada también fallecieron otros dos menores en un incendio.