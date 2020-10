La aldea de la cruz nazi mantendrá su nombre

Más de un siglo lleva llamándose 'Swastika' una pequeña aldea del Estado de Nueva York, a 54 kilómetros de la frontera canadiense. Un ciclista de la ciudad de Nueva York se paseaba por la zona cuando reparó en el peculiar nombre de la población, formada por unas pocas casas junto a un cruce de camino.

"Me chocó que la gente que vive aquí no se haya reunido para escoger un nombre distinto después de 1945, si no antes", ha apuntado el ciclista, Michael Alcamo, recoge la cadena NBC. Considera que la denominación es "irrespetuosa" hacia los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial enterrados en las cercanías de la zona.

En agosto Alcamo llevó su queja al Ayuntamiento de Black Brook, el municipio de unos 1.500 habitantes del que depende Swastika, cuyo pleno se reunió el día 14 de septiembre. Apenas cinco minutos bastaron para que los cuatro concejales rechazaran por unanimidad cambiar el nombre, apunta NPR.

"Lamentamos que haya personas, de fuera de esta zona y que carecen de conocimiento de la historia de nuestra comunidad, que se sientan ofendidas cuando ven el nombre", ha señalado en un email el supervisor municipal de Black Brook, Jon Douglass. "Para los miembros de nuestra comunidad, a la que el pleno representa, es el nombre que eligieron nuestros ancestros".

Pero el asunto ha escalado al ámbito estatal. El senador James Skoufis apuntó a que propondría un cambio de legislación para prohibir el uso del nombre. "Imagino que el debate se habría resultado bien distinto si uno de los miembros del Consejo Municipal fuera judío", dejó escrito en un tuit el 24 de septiembre.

La denominación del lugar es anterior al auge del Partido Nazi, que escogió la cruz esvástica o gamada como símbolo. El supervisor municipal señala que el nombre se adoptó antes de la Segunda Guerra Mundial, y que se tomó directamente de la palabra sánscrita para decir 'bienestar'. Añade Douglas que no es la primera vez que el nombre llama la atención. "Algunos de los residentes que vivieron en esa zona lucharon en la guerra y rechazaron que se cambiara el nombre solo porque Hitler intentara mancillar el significado de esvástica", apunta.

El ciclista que denunció el nombre se ha mostrado decepcionado por la reacción de la ciudad. "No esperaba un voto tan rápido y unánime para rechazar la propuesta", ha comentado. Él solo quería, asegura, que haya más gente que descubra la zona natural de los Adirondacks, donde se encuentra Swastika, por su belleza y su historia, algo que dice choca con el significado actual de la esvástica.

Otro pequeño lugar de la geografía norteamericana cambió en 1954 la misma denominación, Swastika, por la de "Brilliant", y así se conoce actualmente la población, del Estado de Nuevo México. En EE UU también existe un lago Swastika, en Wyoming, y una montaña con el mismo nombre, en Oregón. En la vecina Canadá, existe también otra Swastika, en la provincia de Ontario, con una estación de tren homónima.