Reacciones tras el ataque de Irán | Ali Jamenei: “No es suficiente. Lo importante es que EE UU salga de la región”

El ataque que Irán ha llevado a cabo esta madrugada contra dos bases militares con presencia de tropas estadounidenses en Irak es, a juicio del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, "una bofetada en la cara de América". Jamenei ha considerado que el bombardeo de esta madrugada con 22 misiles "no es suficiente" respuesta a la ejecución en la madrugada del pasado viernes en Bagdad del poderoso general iraní Qasem Soleimani. "Lo importante es que EE UU salga de la región", ha sentenciado el líder supremo iraní en un discurso difundido en la televisión de su país. El ataque desplegado por Irán en Irak ha golpeado las bases de Ain Al Asad, en el oeste del país, y una en Erbil, en el Kurdistán iraquí, según ha confirmado el Pentágono. Según fuentes estadounidenses, el ataque no habría causado víctimas, pero la televisión iraní ha asegurado que "80 terroristas americanos" han sido asesinados. El presidente de EE UU, Donald Trump, comparecerá este miércoles, aunque esta noche aseguró a través de Twitter que la situación "estaba bien". Si no puede leer el directo, haga clic aquí.

EL PAÍS Las líneas aéreas de EEUU y más países redirigen sus vuelos para evitar sobrevolar Irán e Irak. La agencia de aviación estadounidense (FAA en sus siglas en inglés) ha prohibido a las líneas aéreas de ese país sobrevolar el espacio aéreo de Irán e Irak. También lo ha decidido así la agencia de transporte rusa Rosaviatsia, que ha transmitido a las compañías rusas que no tienen permiso para volar sobre Irán e Irak. Compañías de otros países como Canadá (Air Canada), Francia (Air France), Singapur (Singapore Airlines), Australia (Qantas), Dubái (Emirates y Flydubai), Qatar (Qatar Airways), Corea del Sur (Korean Air), Vietnam (Vietnam Airlines) o Malasia (Malaysia Airlines) también han decidido desviar sus vuelos para evitar el cielo iraní e iraquí. (Agencias) 08/01/2020 10:11 EL PAÍS El presidente de EEUU, Donald Trump, comparecerá en unas horas, en la mañana estadounidense. La pasada madrugada reaccionó a través de Twitter: "¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares localizadas en Irak. Se está evaluando el balance de heridos y daños. De momento, ¡muy bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, de lejos! Haré una declaración mañana por la mañana". https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1214739853025394693 08/01/2020 10:01 EL PAÍS Emiratos Árabes pide que se "destense" la tensión. El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes, Anwar Gargash, ha asegurado que es "esencial" que las "tensiones" en la región desaparezcan. "Es inteligente y necesario que se destense la situación. Debe haber un camino político hacia la estabilidad", ha asegurado en Twitter. https://twitter.com/AnwarGargash/status/1214812832858021888 08/01/2020 09:56 EL PAÍS El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró este miércoles que el ataque contra una base con presencia estadounidense en Irak "no es suficiente" venganza y que es necesario expulsar a las tropas de ese país de la región de Oriente Medio. "Se les dio una bofetada pero tal acción militar no es suficiente, la presencia corrupta de EE UU debe terminar", subrayó el líder en un discurso televisado en la ciudad de Qom después de que la Guardia Revolucionaria bombardeara la citada base en Irak en respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani. Jamenei denunció que los estadounidenses trajeron a la región de Oriente Medio "guerra, sedición y destrucción" ante una multitud que en varias ocasiones gritó "Muerte a EE UU" y "Muerte a Israel". "La región no acepta la presencia de EE UU", insistió el líder, remarcando que la gente de la región debe saber que los enemigos son Washington y Tel Aviv. (EFE) 08/01/2020 09:51 EL PAÍS Buenos días, abrimos este directo para informar de las reacciones tras el ataque de Irán contra dos bases con presencia militar estadounidense en Irak. El bombardeo llevado a cabo con 22 misiles es la respuesta iraní al asesinato del poderoso general iraní Qasem Soleimani a manos de EE UU la pasada semana en Bagdad (Irak). 08/01/2020 09:41