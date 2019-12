La demócrata Kamala Harris se retira de la carrera presidencial para 2020

La senadora californiana Kamala Harris ha decidido abandonar la carrera por la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, en EE UU, por problemas de financiación tras meses sin lograr despegar en las encuestas. Harris, una exfiscal de 55 años que se ha caracterizado por sus incisivas intervenciones en el Capitolio, comenzó la batalla de las primarias como uno de los nombres más populares y llegó a protagonizar algún momento memorable, cuando acorraló a Joe Biden en el primer debate entre precandidatos del pasado verano en Miami, pero las recaudación de fondos se fue complicando este martes tiró la toalla.

"Mi campaña para la presidencia sencillamente no tiene los recursos que necesita para continuar", ha escrito. No soy multimillonaria, yo no puedo financiar mi propia campaña", explicó en un comunicado. Parecía un dardo contra un nuevo aspirante por la candidatura demócrata, el rico exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg, que dispone de un buen presupuesto sin necesidad de pelear por donaciones.