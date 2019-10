Mark Zuckerberg promete “pelear” para defender Facebook si Elizabeth Warren gana las elecciones

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo y fundador de Facebook, dio voz involuntariamente a la preocupación en el mundo financiero por la posible victoria de la senadora Elizabeth Warren en las elecciones de 2020. En un a grabación filtrada de una reunión de la empresa el pasado julio y publicada por The Verge, Zuckerberg afirma que si la senadora cumpliera su promesa de partir las grandes empresas tecnológicas, hay que “bajar al ring” y pelear.

“Elizabeth Warren quiere partir las grandes compañías”, dice Zuckerberg en el audio, “y si es elegida presidenta, apuesto a que tendremos un gran conflicto legal y apuesto a que lo ganaremos. ¿Sigue siendo un asco para nosotros? Sí. Es decir, no quiero poner una gran demanda contra nuestro Gobierno. Queremos trabajar con el Gobierno y hacer cosas buenas. Pero mira, en definitiva, si alguien amenaza algo que es tan existencial, bajas al ring y peleas”.

A continuación, en otro segmento editado por The Verge, Zuckerberg dice que partir las grandes compañías va a hacer más difícil luchar contra efectos perversos de la tecnología como la influencia en las elecciones. “”Partir estas compañías, ya sea Facebook, Google o Amazon, no va a resolver los problemas. Y no hace menos posible la interferencia en las elecciones. Lo hace más posible porque estas compañías no pueden coordinarse y actuar juntas”.

Las palabras de Zuckerberg revelan que considera como posible la victoria en las elecciones de unas ideas que hace solo cuatro años eran marginales en el Partido Demócrata. La senadora Warren se ha situado segunda en las encuestas (primera en algunas) por detrás del exvicepresidente Joe Biden con un discurso especialmente combativo contra los grandes bancos, su especialidad académica, y las grandes compañías de Internet. Además, ha propuesto una tasa fija a las grandes fortunas de dos centavos por cada dólar por encima de los 50 millones de dólares, que serviría para financiar programas sociales.

El programa de Warren contra las grandes compañías afirma que “controlan cada vez más de nuestras vidas digitales” y que están “agarrotando la competencia en la industria tecnológica”. Warren dice que el Gobierno “debe partir los monopolios y promover mercados competitivos”, y pone como ejemplo la acción del Gobierno contra Microsoft en los años 90.

Warren respondió a la noticia este martes por la mañana tuiteando de nuevo su plan para las tecnológicas. “Lo que sería ‘un asco”, dijo Warren parafraseando la expresión de Zuckerberg en el audio, “es que no arreglemos un sistema corrupto que permite a compañías gigantes como Facebook desarrollar prácticas anticompetencia ilegales, pisotear los derechos de privacidad de los consumidores y abdicar repetidamente de su responsabilidad de proteger nuestra democracia”.