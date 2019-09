La Asamblea General de la ONU, en directo

EL PAÍS

Durante la cita de este día, estas fueron algunas de las declaraciones que marcaron la Asamblea General de Naciones Unidas:

"El futuro no pertenece a los globalistas, sino a los patriotas”, dijo Donald Trump. " el presidente se ha mostrado menos beligerante en sus tensiones con Irán, y también con Venezuela, asegurando que Estados Unidos no quiere “enemigos permanentes” y expresando su rechazo al uso de la fuerza. “Somos la potencia más poderosa del mundo, pero confío en no tener que utilizar nunca ese poder”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha apelado al "coraje" para buscar la paz. “Hace falta atreverse a asumir riesgos. Arriesgarse al diálogo, a dar su brazo a torcer”, señaló. El mandatario francés pidió que EE UU e Irán retomaran el diálogo tras los atasques a unas instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, aprovechó su tiempo en la Asamblea General para reivindicar la exhumación del dictador Franco. "Hoy cerramos por lo tanto un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional. Es una gran victoria de la democracia española”, lanzó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abordó el tema de los incendios en la Amazonia. "Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad (...) decir que nuestros bosques son el pulmón del mundo", lanzó. Reprochó la intención de sanciones contra Brasil por parte de Francia. "Cualquier iniciativa para proteger la Amazonia debe incluir un total respeto a la soberanía" del país.

El Ejecutivo de Argentina, Mauricio Macri, habló sobre la violencia de género en su país y los avances para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. “Sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos seguros que no habrá vuelta atrás en los derechos y oportunidades que tienen las mujeres en mi país”. También se refirió sobre el asunto de las Islas Malvinas. Pidió retomar las negociaciones con Reino Unido para hallar una salida pacífica y definida a la disputa sobre la soberanía.