Participación moderada en las elecciones presidenciales tunecinas

“Hasta ahora, nuestros observadores distribuidos por todas las provincias del país nos hablan de un clima tranquilo, en el que se respetan las reglas del juego … Esperemos que esta sea otra fiesta de la democracia en Túnez”, ha declarado el italiano Fabio Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo y máximo responsable de la delegación de observadores enviada por la UE. Al ser preguntado por el magnate Nabil Karoui, uno de los principales favoritos que se halla en prisión preventiva, Castaldo respondió de forma diplomática: “Siempre hemos resaltado que debe haber una igualdad de oportunidades entre todos los candidatos, pero respetamos la independencia de la magistratura tunecina. Es un equilibrio complicado”.

“Uno de los candidatos está en la cárcel injustamente. ¿Dónde está la democracia?”, se pregunta Samir, un hombre de mediana edad que ha acudido a votar en un colegio de la calle de Marsella, en el centro de Túnez. “Nabil Karoui es el único que se preocupa por los pobres. El resto, solo se mezclan con los ciudadanos durante la campaña. Soy un parado y no tengo dinero para pagar las facturas de la luz y el agua, y el Estado no me da ninguna ayuda”, comenta indignado. Según los analistas, estas elecciones podrían caracterizarse por el ascenso de los candidatos populistas como Karoui, los mejor colocados para canalizar la frustración ciudadana por una situación económica y social frágil, con una inflación, un paro y una deuda pública al alza.

Según la Junta Electoral, a media jornada, la participación oficial se situaba en el 16%, una cifra que sugiere una menor participación a la registrada en las elecciones de 2014. "Este año no existe una polarización política tan alta como entonces, por lo que el interés es menor", explica el analista Yussef Cherif. La participación puede ser una de las claves de la contienda. En comparación con los anteriores comicios, hay 1,5 millones de nuevos electores registrados para alcanzar un total de siete. “Nuestra estrategia consiste en llevar a las urnas a los votantes fuera del sistema”, explicaba el propio Karoui en una entrevista con este diario antes del inicio de la campaña electoral.

En el suburbio de la Marsa, uno de los más pudientes del área metropolitana de Túnez, la participación superaba el 40%. “He votado al primer ministro, Youssuf Chahed, porque es joven y quiere hacer reformas económicas y políticas. Es necesario que haya estabilidad en el Gobierno”, sostiene Alya, una ingeniera treintañera que luce gafas de sol y que ha acudido a votar acompañada de su marido y sus dos hijas. Jaled, un jubilado con un tupido bigote blanco, se ha decantado por el otro candidato del establishment, Abdelkrim Zbidi. “Soy de izquierdas, pero he hecho voto útil. Estoy preocupado por el ascenso del populismo, que se dedica a comprar los votos de la gente con cajas de macarrones”.

A unos 200 metros, en la zona más popular de la Marsa, un grupo de jóvenes hace sonar claxones y agita folletos con la fotografía de Chahed en un rincón. “¡Chahed no, votad a cualquiera menos a este! Es un ladrón”, gritan a los transeúntes y a los automóviles que pasan a su lado. “No nos gusta. Él ha metido a la cárcel a Karoui”, se queja un hombre de mediana edad con un fuerte aliento de alcohol que se suma entusiasta al grupo.

La lista de favoritos entre los 26 aspirantes la completan Abdelfatá Muru, candidato del partido islamista Ennahda, el que cuenta con una maquinaria electoral más engrasada: Abir Mussi, una defensora desacomplejada del régimen Ben Alí que apela a la nostalgia de aquellos que han visto caer su nivel de vida; Kaïs Saïd, un profesor de Derecho Constitucional que se ha hecho famoso por sus análisis políticos en los platós de televisión; y Mohamed Abbou, el candidato de la izquierda con mayor apoyo entre los jóvenes.

La nueva Constitución, aprobada en 2014, asigna al presidente un papel de líder moral del país, pero le otorga también competencias sustanciales en los ámbitos de la seguridad nacional y política exterior. Para triunfar en su mandato, el próximo inquilino del Palacio de Cartago deberá ser capaz de entenderse con el futuro primer ministro, que será elegido en las elecciones legislativas del próximo 6 de octubre. Según la mayoría de observadores, el actual ciclo electoral será clave para la consolidación de la transición democrática de un país que pretende convertirse en un modelo a seguir en una región dominada por autocracias de diverso pelaje.