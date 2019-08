El republicano Joe Walsh anuncia su candidatura a la presidencia de EE UU

El republicano Joe Walsh, de 57 años, se arrepiente de haber contribuido a que Donald Trump ocupe hoy el cargo de presidente de Estados Unidos. El excongresista de Illinois anunció este domingo su candidatura a las presidenciales de 2020 para ser una alternativa “moral” al actual inquilino de la Casa Blanca. Walsh, un ultraconservador del Tea Party, considera que el magnate neoyorquino no es apto para liderar el país. "No está calificado, es un niño, es imprudente, narcisista, cruel, y miente cada vez que abre la boca", dijo este lunes en una entrevista en la MSNBC. Es el segundo republicano en desafiar al candidato líder del Partido Republicano.

Walsh no volvería a votar por Trump. Según ha explicado en la ronda de entrevistas que ha dado tras anunciar su candidatura, EE UU “no puede permitirse” un segundo mandato del actual presidente. Cuenta que ha estado esperando todo este tiempo para que algún miembro de su partido le haga frente en las próximas elecciones. Al no aparecer nadie que represente una verdadera amenaza para Trump, el actual presentador del programa radial The Joe Walsh Show decidió postularse. El exrepresentante de Illinois ha incluido en su mea culpa haber tuiteado mensajes incendiarios que podrían haber ayudado a "conducir a lo que ahora tenemos en la Casa Blanca", dijo a CNN. Uno de esos mensajes durante la campaña de 2016 era un llamamiento a la violencia: "Si Trump pierde, voy a coger mi mosquete. ¿Te unes?".

El ahora precandidato republicano fue una de las voces más críticas contra la Administración de Barack Obama cuando fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013. Lo acusó de odiar a Israel y defendió la idea de que el demócrata era musulmán. Una vez fuera del cargo, las polémicas continuaron. En 2014 lo sacaron del aire por hacer comentarios racistas durante un debate sobre el nombre del equipo de fútbol americano Washington Redskins —“pieles rojas”—. En su programa radial declamó su propia versión del histórico discurso de Martin Luther King “Tengo un sueño”. El ultraconservador afirmó que su sueño era que “los jóvenes negros no se convierten en papás hasta que se casen y tengan un trabajo".

Sobre este tipo de afirmaciones, Walsh ha defendido: “incluso si no estás de acuerdo conmigo, vivimos en un país donde tenemos libertad de expresión". Es consciente de que no tiene demasiadas opciones de ganar el próximo noviembre, pero considera que dar un paso al frente en la carrera es “una apuesta valiente”. Bill Weld, exgobernador de Massachusetts y hasta ahora el único candidato republicano dispuesto a competir contra Trump, dijo este domingo en la cadena televisiva NBC que estaba “encantado” con que otros políticos se sumen a las primarias del partido conservador: "Necesitamos reunir personas racionales", agregó.