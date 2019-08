Mattarella consulta con los partidos para optar entre un nuevo Gobierno o elecciones en Italia

En foto, Nicola Zingaretti, tras su reunión en el palacio de la Quirinales con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, para discutir la crisis de Gobierno. En vídeo, Silvio Berlusconi y Nicola Zingaretti comparecen tras la reunión con Mattarella. FOTO: STEFANO MONTESI - CORBIS / VÍDEO: REUTERS

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, continúa este jueves con las consultas para tratar de buscar una salida a la crisis política tras la ruptura de la coalición de gobierno y la dimisión del primer ministro, Giuseppe Conte, el martes.

Mattarella comenzó a recibir a los líderes de los principales partidos con representación parlamentaria para decidir si se puede formar un gobierno o hay que ir a elecciones, después de consultar el jueves con los presidentes de las dos cámaras y con los grupos minoritarios.

La primera en acudir hoy al Quirinale fue la lideresa del partido ultracoservador Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, quien comunicó a Mattarella su posición de que "las elecciones son inevitables", según dijo después ante la prensa. "Son la única salida posible, respetuosa con Italia y con la Constitución", dijo Meloni, que advirtió en contra de la posible formación de un gobierno de izquierda entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático (PD), que ya están sondeando dicha posibilidad y cuentan con mayoría parlamentaria.

"Un gobierno que tenga mayoría en el parlamento pero no responda al consenso de los ciudadanos, es una falta de respeto", añadió Meloni, en referencia a todos los sondeos que otorgan una victoria a la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, a la que apoyaría Hermanos de Italia. "En el último año el centro derecha ha ganado todas las elecciones", insistió Meloni, y dijo además que "si se vota, habría un equipo entre Hermanos de Italia y la Liga, y veremos que haría Forza Italia, y ciertamente ya habría una mayoría".

Mattarella ha recibido también a los líderes del PD (centroizquierda) y de Forza Italia (centroderecha), y reanudará sus consultas por la tarde la delegación de la Liga de Matteo Salvini y finalmente con el Movimiento 5 Estrellas de Luigi de Maio, el grupo más numeroso en el Parlamento tras ganar con un 33% las elecciones de 2018.

El líder del Partido Democrático, Nicola Zingaretti, ha expresado a Mattarella, su intención de buscar un "gobierno de cambio" con el Movimiento 5 Estrellas pero ha dejado claro que si esto no es posible habrá que ir a las urnas.



"Hemos expresado al presidente la voluntad de formar una mayoría distinta con el inicio de una fase política nueva", ha explicado Zingaretti al término de su encuentro con el jefe de Estado en el Quirinal. El PD, ha añadido, considera "útil" intentar formar un "gobierno de cambio", si bien ha dejado claro que lo que necesita el país no es "un gobierno a cualquier precio". Hace falta, ha subrayado, "un gobierno de cambio, alternativo a la derecha, con un programa nuevo, sólido, con

amplia base parlamentaria y que pueda dar esperanza a los italianos".



Zingaretti ha precisado que "si no se dan las condiciones" para un gobierno de este tipo con el M5S, entonces "la salida natural son nuevas elecciones anticipadas para las cuales el PD está listo", según informa la agencia AdnKronos.

Silvio Berlusconi, fundador y dirigente de Forza Italia, dijo tras haberse reunido con el presidente de Italia que si no se puede formar un gobierno de centroderecha su partido apoya la opción de convocar a elecciones.

Salvini, que provocó esta crisis a principios de mes al dar por rota la coalición entre su partido y el Movimiento 5 Estrellas, ya ha anunciado que informará al presidente de que la Liga quiere "elecciones inmediatas".