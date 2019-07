Al menos tres muertos y varios heridos en un tiroteo en una feria gastronómica en California

Tres personas han muerto y una docena heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en un festival gastronómico en una localidad al norte de California, Gilroy, según ha informado Dion Bracco, concejal del Ayuntamiento, a la agencia Associated Press. El incidente ha ocurrido sobre las cinco y media de la tarde (hora de la costa oeste de EE UU) y por la noche había un sospechoso bajo custodia, según confirmó Bracco a The New York Times.

Gilroy, de 57.000 habitantes, se encuentra a unos 130 kilómetros al sur de San Francisco. Este domingo celebrada el Festival del Ajo, una suerte de feria de tres días, que a atrae a miles de visitantes. Los vídeos de gente corriendo buscando refugio comenzaron a volar por las redes sociales. “No saben si hay más [víctimas], así que lo están tratando como una situación activa”, ha dicho Bracco.

La policía local ha instado a los ciudadanos que estaban buscando a sus seres queridos, de los que se podían haber separado mientras huían a la carrera, a acudir al parking de Gavilan College, convertido en un improvisado centro de reunificación. Las identidades o edades de las víctimas aún se desconocían por la noche.

Según AP, una banda de música llamada Tin Man estaba a punto de tocar cuando se han escuchado los primeros disparos. El cantante, Jack van Breen, ha explicado que vio a un hombre en la zona de la comida llevando lo que parecía un rifle y que, cuando corrió a resguardarse bajo el escenario, oyó gritar: “¿Por qué hace esto?”. “Porque estoy muy enfadado”, respondió alguien. Otra testigo, Julissa Contreras, ha señalado a la cadena ABC que un hombre blanco de unos 30 años armado con un rifle: "Pude verlo disparar en todas las direcciones. No apuntaba a nadie en concreto. Sólo iba de izquierda a derecha y de derecha a izquierda".

Pasadas las once de la noche, el presidente, Donald Trump, se ha referido al incidente en su cuenta de Twitter. “Las fuerzas de seguridad se encuentran en el escenario de un tiroteo en Gilroy, California. Las informaciones señalan que el tirador no ha sido aún arrestado. Tengan cuidado y pónganse a salvo”. Sin embargo, al cabo de unas horas, según The New York Times, ya había un sospechoso arrestado.