Trump restringe más el asilo de centroamericanos

Un grupo de inmigrantes cruza el río entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (EE UU), en mayo. En vídeo, Marcelo Ebrad, canciller de México, habla sobre los mexicanos deportados en EE UU.

Donald Trump vuelve a endurecer las normas para los solicitantes de asilo. El Gobierno implementará desde este martes una orden que hará que la mayoría de solicitantes que transiten por otro país antes de pisar suelo estadounidense no tengan opción de conseguir protección. La nueva política se aplicará en la frontera sur con México, lo que supone un varapalo para las familias centroamericanas, el queso de la ola migratoria que enfrenta Washington. La norma también se aplicará a niños que hayan cruzado la frontera solos. Existen algunas excepciones, como por ejemplo para aquellos a quienes se les haya negado el asilo en los países por los que cruzó previamente o para las personas que hayan sido objeto de trata.

El Departamento de Justicia y el de Seguridad anunciaron en un comunicado que la nueva orden pretende “mejorar la integridad del proceso” al imponer más restricciones o límites de elegibilidad de los extranjeros que buscan asilo en EE UU. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, reconoció que los fondos extra (4.600 millones) aprobados en junio por el Congreso fueron vitales, pero remarcó que no será suficiente si no se cambian las leyes sobre el sistema de inmigración. “Hasta que el Congreso pueda actuar, esta norma interina ayudará a reducir el factor que impulsa la migración irregular hacia EE UU haciendo que menos individuos transiten por México en un viaje peligroso", sostuvo McAleenan en el comunicado.

Este lunes el presidente estadounidense tenía previsto recibir a su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, para intentar avanzar en su intención de convertir a Guatemala en un tercer país seguro, lo que implicaría que los migrantes de El Salvador y Honduras que transiten por su territorio, con la intención de llegar a EE UU, se queden ahí hasta que Washington decida si les concede el asilo. Sin embargo, Morales pospuso el encuentro "debido a las especulaciones surgidas y las acciones legales impuestas" sobre el posible acuerdo entre ambos países y el gobierno negó que se estuviese contemplando la idea de convertirse en un tercer país seguro.

Al fracasar la reunión con el mandatario Morales, EE UU ha anunciado esta medida en la que exige solicitar asilo antes de llegar a la frontera sur. El objetivo de Trump es lograr que otros países contengan el éxodo centroamericano, que este año podría alcanzar las 800.000 personas en tránsito, según el Gobierno mexicano. McAleenan cree que esta nueva política desincentivará a los solicitantes de asilo que “no buscaron protección urgente en el primer país disponible”, a los migrantes económicos que “carecen de un temor legítimo de persecución” y las organizaciones criminales transnacionales, traficantes y contrabandistas “que explotan nuestro sistema para obtener ganancias”.

Una de las tres excepciones de la nueva regla es que podrán solicitar asilo quienes hayan transitado antes por un país que no ha firmado ningún tratado internacional que rige la gestión de los refugiados, algo que la mayoría de los países latinoamericanos ha hecho. Hasta ahora, Estados Unidos solo tiene un acuerdo de “tercer país seguro” con Canadá. Sin embargo, a principios de junio, México admitió que deberá negociar la condición de tercer país seguro con EE UU si no frena la cantidad de migrantes que cruzan la frontera entre ambos países, después de las amenazas de Trump de imponerles un arancel general del 5%, que finalmente no suecdió debido a la ofensiva mexicana en materia migratoria.