Elecciones europeas, claves en directo: Los británicos votan en medio de la tormenta política

Los ciudadanos de todo el Reino Unido están votando con la dimisión de Theresa May en el horizonte. Los sondeos pronostican una debacle de los conservadores y la victoria del Partido del Brexit de Nigel Farage.

Los holandeses también votan este jueves en unas elecciones en las que el primer ministro ha llamado a la movilización para frenar a la ultraderecha, probable ganadora según varios sondeos.

En la recta final de la campaña, el candidato socialista a presidir la Comisión, Frans Timmermans, participa en un acto electoral en Barcelona. El de los populares, Manfred Weber, vuelve a hacer campaña en Polonia, donde la inició hace unas semanas.

Los británicos votan con los conservadores tratando de que dimita May

Más de 40 millones de británicos están llamados este jueves a las urnas para escoger a 73 eurodiputados. Lo hacen en plena crisis política, con la primera ministra, Theresa May, sometida a enormes presiones —de dentro y fuera de su partido— para que presente su dimisión y con una previsible debacle de los conservadores. El Partido del Brexit, del euroescéptico Nigel Farage, obtendrá en torno a un tercio de los votos, según la mayoría de encuestas.

Un sondeo de YouGov publicado este miércoles situaba al Partido Conservador de May en una humillante quinta posición, con un 7% de los votos y, en cabeza, al nuevo partido de Farage (37%), fundado en enero y con un sistema de financiación rodeado de polémica. Otros sondeos pronostican que el Partido del Brexit obtendrá más eurodiputados que conservadores y laboristas juntos.

El Reino Unido debía haber salido de la UE el pasado 29 de marzo, pero ante el rechazo del Parlamento del país al acuerdo firmado por May con Bruselas hubo que prolongar el proceso hasta el 31 de octubre.

May sigue determinada a no enviar a los eurodiputados británicos a la nueva Eurocámara cuando se forme a principios de julio. Pero para ello necesitaría que el Parlamento de Westminster aceptase su nueva propuesta sobre el Tratado de Retirada y esta, lejos de ganarle apoyos, parece más encaminada a precipitar su dimisión.

Decenas de ciudadanos comunitarios no han podido ejercer su derecho al voto este jueves en los colegios electorales del Reino Unido, según denuncian medios británicos como The Guardian. Muchos de ellos se han quejado en Twitter a través de la etiqueta #DeniedMyVote (MiVotoNegado). A la mayoría de los afectados se les ha comunicado que su petición de ejercer el voto en el Reino Unido, y no en su país de origen, se había tramitado demasiado tarde.

En el Reino Unido, la participación hace cinco años fue del 35%.

Mark Rutte (d) y Thierry Baudet, la noche de este miércoles durante el cara a cara televisado. PIROSCHKA VAN DE WOUW REUTERS

Duelo en Holanda entre liberales y la ultraderecha

Las elecciones también han arrancado en Holanda. El primer ministro, Mark Rutte, ha tratado de convertir los comicios en un mano a mano entre su partido y Foro para la Democracia (FvD), un partido euroescéptico, antinmigración y negacionista del cambio climático que lidera varias de las últimas encuestas.

La noche del miércoles, a horas de que abrieran los colegios electorales, se celebró un polémico cara a cara entre el liberal de derecha Rutte y el líder de FvD, Thierry Baudet, de 36 años. El debate se celebró a petición del primer ministro, preocupado por la creciente popularidad de su adversario.

"La UE se ha convertido en un super Estado, y eso es precisamente lo que queremos evitar", dijo a principios de semana Baudet, de 36 años, que está impulsado por la ola populista que ha invadido Europa en los últimos años.

Los holandeses elegirán a 21 de los 751 eurodiputados que compondrán la futura Eurocámara (2019-2024). En los comicios de 2014 la participación en los Países Bajos fue del 37%, seis puntos menos que la media comunitaria.

Checos e irlandeses irán a las urnas el viernes, y el sábado lo harán letones, malteses y eslovacos. El resto de ciudadanos comunitarios podrán votar este domingo. Hasta entonces no se harán públicos los resultados en ninguno de los siete países en los que ya se habrán celebrado los comicios.

El socialista Frans Timmermans vota en Heerlen (Holanda), este jueves. MARCEL VAN HOORN EFE

Timmermans en Barcelona, Weber en Varsovia

El candidato socialista a presidir la Comisión Europea, Frans Timmermans, ya ha ejercido su derecho al voto esta mañana en el municipio de Heerlen, en Holanda. El actual vicepresidente de la Comisión, de 58 años, estuvo este miércoles haciendo campaña en Varsovia y esta tarde estará en Barcelona.

En la capital catalana participará en un acto electoral junto al presidente español en funciones, Pedro Sánchez, y al cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell.

Por su parte, el candidato a la Comisión de los populares (PPE), el alemán Manfred Weber, de 46 años, se encuentra en Polonia, donde ya estuvo hace unas semanas. Weber se reunirá este jueves con la líder de Plataforma Ciudadana, un partido de centroderecha que encabeza una coalición europeísta.

Polonia será el sexto país que más eurodiputados elija (51, tres menos que España). En los comicios de 2014, registró la tercera participación más baja (24%), solo por detrás de Eslovaquia (13%) y República Checa (18%).

El partido gobernante en Polonia, la formación nacionalista Ley y Justicia (PiS), cosecharía el 39% de los sufragios, según un nuevo sondeo publicado este jueves. La coalición europeísta quedaría en segunda posición con el 35% de los sufragios.

Timmermans y Weber representan los dos partidos que han controlado el Parlamento Europeo desde las primeras elecciones europeas en 1979. Y en la próxima legislatura, por primera vez, los sondeos indican que no sumarán la mayoría necesaria para controlar el poder.