Theresa May: tres años para gobernar el Brexit

May se dispone a intervenir en una conferencia de prensa, tras una reunión en Bruselas sobre el Brexit, el pasado 25 de noviembre. En vídeo, las claves del fracaso de May. Dylan Martinez (reuters) / quality

La primera ministra británica, Theresa May, en el poder desde julio de 2016, cuando se impuso entre los militantes a sus compañeros para suceder a David Cameron, derrotado tras la consulta sobre el Brexit, ha dedicado prácticamente tres años a sacar adelante, de un modo u otro, con varios intentos en el duro Parlamento británico, el plan de salida de Reino Unido de la Unión Europea. No ha logrado el consenso ni entre la oposición ni entre sus propios compañeros en el Partido Conservador para ejecutar el acuerdo alcanzado con los otros 27 socios comunitarios en noviembre de 2018. Así han sido los tres tumultuosos años de la premier británica al frente del Gobierno:

. 13 de julio de 2016. En su primer discurso como primera ministra, May apareció en Downing Street comprometiéndose a luchar contra las "injusticias apremiantes" que afectan a la gente. La líder conservadora prometió construir un "país que trabaja para todos", aunque su tiempo ha estado fundamentalmente dedicado al Brexit.

. 18 de enero de 2017. Una May triunfante apareció en la primera página del periódico The Daily Mail con el titular El acero de la nueva dama de hierro, nombre con el que se conoció a la primera mujer al frente de un Gobierno británico, Margaret Thatcher. La primera ministra había ofrecido un discurso desafiante hacia Bruselas en el que dijo: "Es mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo para Reino Unido".

May, durante un acto en Londres, el 30 de junio de 2016. Dylan Martinez REUTERS

. 22 de mayo de 2017. Una caída en los sondeos para las elecciones del 8 de junio de ese año llevan a May a retroceder en una promesa de campaña que obligaba a los más mayores a pagar más por sus cuidados. "Nada ha cambiado", dijo la primera ministra ante la incredulidad general.

. 4 de junio de 2017. Tras el tercer ataque yihadista en tres meses, que acabó con la vida de siete personas en el Puente de Londres, May afirma que ya basta y añade: "Derrotar a esta ideología es uno de los grandes retos de nuestro tiempo".

. 8 de junio de 2017. Pese a los sondeos favorables, May pierde la mayoría parlamentaria en las elecciones generales. A pesar de sus promesas de un Gobierno "fuerte y estable", la autoridad de la primera ministra está hecha jirones.

. 3 de octubre de 2017. El discurso central de May en la Conferencia del Partido Conservador no refuerza la autoridad ante sus compañeros de filas. Su intervención, televisada, se ve interrumpida por constantes toses, algún bromista e incluso la anecdótica caída de una letra del eslogan sobre la pared a su espalda, mientras ella hablaba.

May y Juncker, en una reunión de la UE en Salzburgo, el 20 de septiembre de 2018. Leonhard Foeger REUTERS

. 3 de octubre de 2018. La primera ministra aparece en el escenario de la Conferencia del Partido Conservador bailando al ritmo de la popular canción de Abba, Dancing Queen. Lo que parecía referirse a un baile de May en una visita reciente a un país africano acaba convirtiéndose en tema de numerosas bromas.

. 14 de diciembre de 2018. Una furiosa May se enreda en una discusión pública con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante una cumbre europea. Juncker calificó las demandas de Reino Unido como "vagas" y "nebulosas". El presidente de la Comisión bromeó posteriormente con el tema y señaló que se había resuelto, pero la bronca puso a las claras la distancia entre Londres y Bruselas en la negociación del Brexit.

-15 de enero de 2019. Westminster rechaza de forma rotunda el acuerdo del Brexit alcanzado por Theresa May con la UE, con 432 votos en contra y 202 a favor. Pero el Parlamento británico no ha perdido la confianza en su primera ministra. May supera la moción de censura planteada por los laboristas. A pesar delrechazo de un buen número de diputados conservadores al plan del Brexit de su líder, la primera ministra salva los muebles en el Parlamento con 325 votos en contra y 306 a favor.

May, durante una sesión parlamentaria, el 22 de mayo, en Londres. MARK DUFFY AFP

-12 de marzo de 2019. May sufre un nuevo revés: a pocas semanas de que finalice el plazo de salida abrupta de la UE (29 de marzo), el Parlamento vuelve a rechazar su plan de salida. Afónica, incapaz de emitir poco más que un pequeño hilo de voz, la primera ministra dijo: “Esta noche [por ayer], los diputados se enfrentan a una decisión muy clara. O apoyan el acuerdo, y el Reino Unido abandona la UE con un acuerdo, o se arriesgan a un Brexit sin acuerdo o a que no haya Brexit en absoluto. Estas son las opciones”.

-21 de marzo de 2019. A pocos días de que vence el plazo de salida a las brazas de la UE, los 27 ofrecen a May una prórroga del Brexit hasta el 22 de mayo si Londres aprueba el pacto alcanzado entre la primera ministra y Bruselas. May, cada vez más cuestionada y arrinconada por los tories, sigue defendiendo su plan de salida.

-10 de abril de 2019. La falta de acuerdo entre los parlamentarios de Westminster y las intrigas internas del partido conservador hacen imposible un pacto de salida. May pide más tiempo a sus socios comunitarios. Viaja a Berlín y a París para convencer a Merkel y Macron. Al final, la Unión Europea aplaza por segunda vez, el Brexit. Esta vez hasta el 31 de octubre de este año.

. 21 de mayo de 2019. En una intentona in extremis para sacar adelante el Brexit en el Parlamento, May plantea un nuevo acuerdo, con la posibilidad incluso de someter el plan de salida final a una nueva consulta. Muchos conservadores y el Partido Laborista rechazan la propuesta.

-24 de mayo de 2019. Theresa May anuncia su dimisión como líder del Partido Conservador y abre la carrera por la sucesión en Downing Street. La primera ministra ha acabado tirando la toalla por haber sido incapaz de manejar la salida del Reino Unido de la UE. Dejará el puesto el siete de junio, pero se mantendrá como primera ministra interina.