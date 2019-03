Así recoge la prensa británica los ocho rechazos del Parlamento a las alternativas al Brexit

La prensa británica ha recogido este jueves en sus portadas la votación y el rechazo a ocho planes alternativos al acuerdo del Brexit que la primera ministra, Theresa May, ha negociado con Bruselas. En varios casos, las largas discusiones en la Cámara de los Comunes británica han derivado en portadas irónicas.

Así lo ha hecho el diario The Guardian, que ha titulado a cinco columnas: "Por fin el Parlamento ha dado su opinión: no, no, no, no, no, no, no, no"; una negación por cada votación propuesta y rechazada por los diputados británicos. En los destacados de portada, el rotativo cuenta que May anunció a los parlamentarios tories que dimitirá si respaldan su plan de salida de la Unión, y que los Comunes rechazaron todas las alternativas propuestas, si bien esa decisión no es vinculante. Unas palabras de May ("estoy preparada para dejar este cargo antes de lo que tenía pensado con tal de hacer lo correcto para nuestro país") aparecen destacadas en la primera página del diario.

El Daily Mirror recoge también la oferta de la primera ministra de abandonar su puesto si a cambio de ello logra que su plan de salida obtenga el beneplácito de la Cámara. Con una hoja de calendario en la que se lee "22 de mayo", indicando la fecha aprobada por el Parlamento para aplazar la ejecución del Brexit, el rotativo titula El final de mayo. Se trata de un juego de palabras con el apellido de la primer ministra, que en inglés significa también mes de mayo. Con los subtítulos "La primera ministra dimitirá una vez cumpla su plan del Brexit" y "Los Comunes caen en el caos al rechazar los diputados todas las alternativas" completa el Daily Mirror su primera página.

Otra línea ha seguido The Daily Telegraph, que se vale de una expresión idiomática para jugar con matices de significado. "May falls on her sword" viene a decir que la primera ministra asume la responsabilidad y está dispuesta a renunciar al cargo. La frase se traduce literalmente "May cae sobre su espada", en referencia a un antiguo ritual de suicidio. "La primera ministra promete a los diputados tories que dimitirá en un último intento de salvar su acuerdo [de Brexit]", subtitula el diario, que añade otros dos mensajes bajo el titular principal: "Algunos de los principales partidarios del Brexit apoyan el acuerdo de salida, pero el DUP [Partido Unionista Democrático] se niega a acatarlo" y "Los Comunes rechazan las ocho alternativas al Brexit durante las votaciones de carácter indicativo".

El Daily Mail, el segundo diario británico en circulación del Reino Unido tras The Sun, se sirve de la pregunta "¿Será en vano su sacrificio?" para referirse al nulo resultado que, de momento, ha reportado a Theresa May su oferta de dimisión tras obrarse el acuerdo. "De una manera sensacionalista, May accede a dimitir en un ofrecimiento para que el acuerdo del Brexit salga adelante", subtitula, para añadir: "De una forma ridícula, los diputados rechazan aprobar CUALQUIER [sic] otra opción". Apunta el tabloide, próximo a las tesis conservadoras, que Boris Johnson, el secretario de Estado de Relaciones Internacionales, le presta su apoyo a la primera ministra, pero que el DUP sigue en sus trece y se niega a aprobar ningún acuerdo que, en su visión, ponga en peligro la unión de Irlanda del Norte con el resto del Reino Unido.

El Daily Express, de línea conservadora y tono populista, se sirve de la misma fotografía de May tras el arduo debate y el óctuple rechazo a las propuestas en el Parlamento que publican en sus portadas The Guardian, The Daily Telegraph y Daily Mail para preguntarse "¿Qué más tiene que hacer?". "Anoche Theresa May ofreció sacrificar su cargo en un valiente esfuerzo de romper el punto muerto", subtitula. Un cintillo rojo ("Los Comunes, en caos"), enmarca una portada dedicada íntegramente a la cuestión. "El plan de Theresa May estaba colgando de un hilo anoche a pesar de su dramática oferta para dimitir", se apunta en la apertura de la crónica política sobre el desarrollo del debate en la Cámara, que el rotativo británico avanza en su primera página.