La lideresa indígena Marichuy: “Pedir que España se disculpe es una simulación”

Por segunda vez en pocas semanas, la lideresa indígena María de Jesús Patricio, Marichuy, dirigente del Congreso Nacional Indígena, CNI, en México, ha criticado al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Esta vez ha sido por la polémica de la carta de disculpas al rey de España y al Papa. Marichuy ha calificado de simulación la petición del mandatario. "Lo que tiene que hacer", ha dicho, "es dejar de despojar de la tierra a las comunidades".

Marichuy se refería a los proyectos de López Obrador, concretamente a la construcción del tren maya, emblema del nuevo Gobierno. Anunciado como una revolución turística y económica para el sur del país, el tren circulará por la península del Yucatán. Supone una inversión de al menos 120.000 millones de pesos, 6.000 millones de dólares. Las críticas al proyecto se han centrado en su impacto ambiental, a la fecha poco claro.

Hace pocas semanas, Patricio cargó igualmente contra López Obrador por el mismo asunto. "Todos esos proyectos son la continuación, es el despojo, están pensados para fortalecer al gran capital y no pensados para beneficio de los pueblos", dijo en una entrevista al digital Sin Embargo. Para entonces, principios de marzo, hacía poco del asesinato del activista Samir Flores en Morelos. Flores luchaba desde hacía años contra la instalación de un complejo termoeléctrico en el estado. López Obrador condenó el asesinato pero no cuestionó la viabilidad del proyecto. Marichuy dijo: "se ve hacia dónde va caminando este presidente, porque si él quisiera paraba todo para beneficiar al pueblo, pero es muy claro que no le interesa la vida de las comunidades".

El término que ha empleado en esta ocasión la dirigente indígena, simulación, no deja de tener importancia. Es una de las palabras favoritas de López Obrador, que usa para señalar las corruptelas de dirigentes pasados. O la actitud de rivales políticos que, a su juicio, no quieren solucionar problemas, como él, sino aparentar que lo hacen.

Desde la campaña, la relación de López Obrador con el CNI ha sido complicada. Eliminada en la carrera presidencial por falta de apoyos, Marichuy rechazó unirse a la campaña del presidente. "Es una competencia que se puede ganar con trampa, dinero y poder, como la mercancía que son las elecciones de la clase política en la que no cabe la palabra de los de abajo".

El día de su toma de posesión, en diciembre, López Obrador se decantó por una ceremonia atípica, centrada simbólicamente en los pueblos originarios. Lejos de la experiencia de anteriores presidentes, el mandatario evitó la solemnidad y armó una fiesta colorida en el zócalo de Ciudad de México. La parte central de la ceremonia fue la entrega del bastón de mando por parte de las comunidades indígenas. Era una forma de legitimarse ante uno de sus sectores críticos.

Dirigentes indígenas de diferentes partes del país acudieron a la ceremonia. Ocurre sin embargo que no sentó del todo bien en algunas comunidades. En febrero, el semanario Proceso informaba de la destitución de José Isabel Sulub Cimá como Presidente del Gran Consejo Maya, por acudir a la ceremonia sin permiso.