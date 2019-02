El explosivo relato de Cohen agita el debate sobre el ‘impeachment’ de Trump

El presidente Trump, que se encontraba en la cumbre con el norcoreano Kim Jong-un en Vietnam mientras Michael Cohen testificaba en Washington, arremetió contra la credibilidad de su exabogado, tal como hicieron los congresistas republicanos durante la comparecencia. “Mintió mucho”, dijo Trump, pero destacó que en lo único que no mintió fue en que no hubo conspiración con Rusia. Lo cierto es que el exabogado no negó que su antiguo jefe o su campaña conspirasen con Rusia: dijo que no tenía pruebas de que lo hicieran. Cohen, en uno de los momentos más graves de su testimonio, se dirigió a los legisladores republicanos para advertirles de los riesgos de defender a Trump. “Soy responsable de vuestra estupidez porque yo hice durante diez años lo mismo que hacéis ahora vosotros”, dijo. “Solo puedo prevenir a la gente: quienes sigan ciegamente al señor Trump como yo hice, sufrirán las mismas consecuencias que sufro yo ahora”.