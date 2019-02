El editor de ‘The New York Times’ afea a Trump que tache a su periódico de “enemigo del pueblo”

El editor de The New York Times, A.G. Sulzberger, ha calificado de “falsos” y “peligrosos” los ataques contra su periódico proferidos por Donald Trump, que se mostró especialmente agresivo este miércoles en sus ya habituales críticas a la prensa más prestigiosa del país. “La información de The New York Times es falsa. ¡Ellos son un verdadero ENEMIGO DEL PUEBLO!”, tuiteó el presidente de Estados Unidos, después de un hilo de tres tuits en los que arremete también contra The Washington Post. “La prensa nunca ha sido más deshonesta de lo que es ahora”, remató el mandatario, cuya trayectoria es objeto de varias investigaciones, entre ellas una del FBI sobre sus supuestos vínculos con Rusia.

El empresario, de 38 años, sexto miembro de una dinastía al frente del periódico, respondió a los ataques del presidente en un comunicado, de 307 palabras, en el que repasa someramente la importancia de la prensa libre en la historia del país. “Los fundadores de Estados Unidos creyeron que una prensa libre era esencial para la democracia porque es la base de una ciudadanía informada y comprometida. Esa convicción, consagrada en la Primera Enmienda, ha sido abrazada por casi todos los presidentes estadounidenses”, arranca el comunicado de Sulzberger.

Muchos presidentes, prosigue, “tuvieron quejas sobre su cobertura y a veces sacaron provecho de la libertad de cada estadounidense de criticar a los periodistas”. “Pero al demonizar a la prensa libre como el enemigo, simplemente por desempeñar su papel de hacer preguntas difíciles y sacar a la luz información incómoda, el presidente Trump se está retirando de un principio distintivamente estadounidense”, defiende.

Las críticas vertidas por Trump, que suponen una nueva escalada en sus ataques al gran periódico de su ciudad y que hace extensibles a la prensa en general, responden a una información publicada por el prestigioso diario sobre las diversas maneras en las que ha tratado de influenciar en las investigaciones sobre su persona y sus aliados. Los tuits del presidente no rebaten ningún aspecto concreto de la información.

Sí asegura, en uno de los tuits, que “los periodistas ni siquiera llaman para pedir verificación”. Algo que Maggie Haberman, una de los periodistas que firman la información del Times, ha calificado de “mentira”. “Envié varios correos electrónicos que no fueron contestados”, aseguró en la CNN, “y pasamos una lista detallada de lo que planeábamos publicar. Eligieron no responder, y luego el presidente finge sorpresa”.

La información publicada el martes por el Times asegura que Trump preguntó a Matthew Whitaker, entonces fiscal general en funciones, si podía poner a un aliado suyo, el fiscal Geoffrey S. Berman, al frente de la investigación que tiene lugar en la corte del distrito Sur de Nueva York sobre el exabogado de Trump Michael Cohen. En dicha investigación, los fiscales recaban pruebas sobre el papel de Trump en el pago a dos mujeres para que no hicieran públicas sus aventuras extramaritales con el entonces candidato. De demostrarse que Trump estuvo detrás de esos pagos, lo que sostuvo la fiscalía en su escrito de acusación de Cohen, el presidente pudo haber cometido un delito de financiación electoral.

Para Sulzberger, la expresión “enemigo del pueblo”, utilizada por Trump contra su periódico, “no solo es falsa, es peligrosa”. “Tiene una fea historia de haber sido utilizada ampliamente por dictadores y tiranos que buscaron controlar la información pública”, explica el editor. “Como le he dicho en repetidamente al presidente cara a cara, hay crecientes signos de que esta retórica incendiaria incita amenazas y violencia contra periodistas en casa y en el extranjero”, concluye.