Trump intensifica su ataque a la prensa

La confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación ha registrado en los últimos 20 años una tendencia a la baja, según Gallup, si bien de 2016 a 2017 el apoyo pasó del 32% al 41%. Los republicanos confían mucho menos que los demócratas: un 14% frente a un 72%. Aun así, un 84% de los ciudadanos cree que los medios son esenciales o muy importantes en una democracia. Otro sondeo de The Economist revela que la estrategia de Trump no funciona. Desde octubre de 2016, la confianza en los dos diarios que más ataca (The New York Times y The Washington Post) creció pero cayó en dos medios afines (Fox News y Breitbart).