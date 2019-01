Tony Blair: “Debemos prepararnos para pedir más tiempo a la UE para el Brexit”

Tony Blair (Edimburgo, Reino Unido, 65 años) se resiste a encajar en la teoría de que los exjefes de Gobierno son jarrones chinos: siempre en medio, sin que se sepa muy bien dónde colocarlos. La crisis del Brexit le ha dado la oportunidad de encontrar un hueco entre el fanatismo de los euroescépticos y la imprecisión del líder de su propio partido, el laborista Jeremy Corbyn. Blair ha expuesto sus planteamientos en una entrevista a los principales diarios europeos, en los que se incluye EL PAÍS.

Pregunta. ¿Hay algo claro en la niebla de estas últimas horas?

Respuesta. Algunas cosas han quedado ya claras. Y la más importante es que el acuerdo del Brexit de Theresa May no va a obtener el respaldo del Parlamento. En segundo lugar, creo que no existe una mayoría clara respecto a ninguna otra alternativa. Una salida "a la noruega", es decir, un Brexit suave, que cada vez parece tener más adeptos, es algo que no gusta a la ciudadanía. Nos situaría en la incómoda situación de tener que asumir las reglas de la UE sin poder participar en su elaboración. Un modo extraño, a mi entender, de recuperar el control si a cambio has tenido que renunciar antes al control que ya tenías.

P. Está la opción de un Brexit duro, sin acuerdo. Es la amenaza recurrente de May para que el Parlamento respalde su plan.

R. Está claro que el Parlamento no va a respaldar una salida a las bravas, por las consecuencias económicas que supondría. Por eso creo que es importante que los líderes europeos dejen de centrarse en los peligros de un Brexit sin acuerdo. No va a ocurrir. No me canso de repetirlo. Hay una mayoría parlamentaria enorme en contra de esta opción. Si el Gobierno lo intentara, habría muchas dimisiones en su seno. Las posibilidades de que acabe ocurriendo algo así no llegan al diez por ciento, y de ocurrir, sería por culpa de un extraño accidente.

P. ¿Ve más cercano entonces el segundo referéndum que usted siempre ha defendido?

R. “Todavía no hay suficiente apoyo en el Parlamento para un segundo referéndum, pero se trata simplemente de aplicar la máxima de Sherlock Holmes. 'Si excluyes lo que es imposible, la respuesta es lo que te queda, por muy improbable que resulte'. Comprendo las dudas y la ansiedad que genera la idea de un segundo referéndum, pero si no hay modo de acordar una salida y todo está bloqueado, y si hay amplio consenso en que no puede haber una salida de la UE sin acuerdo, creo que el referéndum es el único modo de resolver todo esto”.

P. Hay argumentos de peso contra la celebración de una nueva consulta. Generaría más división, y sería, sostiene May, una quiebra en la confianza democrática de la ciudadanía.

R. “El país ya lleva dividido dos años. Y hay cierta exageración en estos argumentos. Dicen los euroescépticos que volver a consultar a la ciudadanía sería una traición. Pero no estamos sugiriendo que se consulte a otra ciudadanía. ¡Se trata de volver a preguntar a los británicos! Se trata de acudir a la gente, en medio de todo este enredo, para preguntarles de nuevo si creen que se trata de una buena idea ¿Eso es una traición? Un referéndum es el único modo de anular el resultado de otro. Sea cual sea la opinión que uno tenga sobre los referéndums, una vez hechos, solo puedes cambiar de idea por los mismos medios, o si no nos metemos en problemas”.

P. Sea cual sea la solución, el tiempo se agota. El 29 de marzo está a la vuelta de la esquina.

R. “Creo que debemos comenzar a prepararnos para solicitar una extensión del artículo 50. Bien para preparar un segundo referéndum, bien para ganar claridad respecto a las opciones que se puedan negociar en vez del plan de Theresa May. Creo que esa extensión es inevitable”.

P. ¿Ayudan cosas como la carta de los líderes políticos alemanes pidiendo a Reino Unido que se quede en la UE?

R. Europa tiene ante sí un reto. Intenta responder a una situación que resulta única, en la que ni el Gobierno británico ni el Parlamento tienen todo el control. Creo que es realmente importante que Europa tome la iniciativa y diga con claridad que si Reino Unido está dispuesto a cambiar de idea, estarían dispuestos a escuchar. Por eso creo que la carta de los políticos alemanes ha sido una buena idea. Porque a pesar de lo que se diga, creo que la opinión pública británica ha cambiado.

P. El líder de su partido, Jeremy Corbyn, se muestra reticente a respaldar el segundo referéndum que, al parecer, desean la mayoría de votantes laboristas.

R. Sí, se puede decir que hasta ahora ha sido bastante reticente (Blair se ríe). Él defiende que haya elecciones generales. Y si no es posible, un acuerdo que nos mantenga en la unión aduanera y en el mercado interior, muy cerca de la UE. Y si nada de eso es posible, solo entonces, un referéndum. No va a lograr las elecciones que pretende, ni va a obtener de May la segunda opción. Déjeme intentar ser justo con Jeremy Corbyn. Yo no lideraría el Partido Laborista del modo en que él lo está haciendo, pero sí lo entiendo, porque conozco a muchos diputados laboristas cuyas circunscripciones votaron a favor del Brexit, y hablo mucho con ellos. Y tienen miedo de perder sus escaños si votan a favor de un nuevo referéndum. No es un reparo absurdo. Hay que tenerlo en cuenta. Creo que se equivocan, basta con mirar a las encuestas recientes. ¿No es increíble que con este Gobierno y esta primera ministra, el laborismo vaya aún…cuántos? ¿15 puntos por detrás?