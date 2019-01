May avisa de que Reino Unido se adentrará en un “territorio inexplorado” si fracasa el pacto del Brexit

"No creo que nadie pueda decir exactamente qué ocurriría si el acuerdo del Brexit es rechazado", ha admitido este domingo Theresa May en una entrevista a la BBC. La primera ministra británica afronta la oposición de una parte de su partido y de sus socios norilandeses para aprobar el acuerdo del Brexit al que han llegado su Gobierno y Bruselas. La Cámara de los Comunes retomará este miércoles el debate sobre el pacto, que fue aplazado en diciembre ante la falta de una mayoría suficiente que respalde el texto. May ha añadido que si al final no hay consenso para salir de la UE, Reino Unido se adentrará en un "territorio inexplorado".

A menos de cien días de que Reino Unido abandone el club comunitario, la hipótesis de un segundo referéndum cobra fuerza por la incapacidad del Gobierno y el Parlamento para gestionar el resultado del primero. "Tenemos a gente que promueve un segundo referéndum para tratar de detener el Brexit y a otros que quieren hacer realidad su Brexit perfecto. Yo les diría: 'No permitáis que la búsqueda de lo perfecto sea enemiga de lo bueno", ha dicho la conservadora.

El ala más euroecéptica de los tories sostiene que abandonar sin acuerdo la UE el próximo 29 de marzo es mejor que ratificar el pacto de May, a pesar de las advertencias del Banco de Inglaterra y otros organismos de las nefastas consecuencias económicas que tendría esa decisión. El líder laborista, Jeremy Corbyn, busca forzar la convocatoria de unas nuevas elecciones. Pero May ha vuelto a reiterar este domingo que no tiene intención de convocar unos comicios anticipados e insistió en que abandonará el liderazgo del Partido Conservador antes de las elecciones previstas para 2022.

La falta de acuerdo al pacto de salida del Brexit en el Parlamento se refleja también en la sociedad británica. Según una cuesta de la firma YouGov divulgada hoy asegura que sólo el 22% de los ciudadanos cree que ratificar el pacto es el mejor camino para el país. La posibilidad de que se produzca un Brexit duro ha llevado al Gobierno en los últimos meses a elaborar un plan de contingencia para evitar bloqueos en las fronteras (ya que volverían a establecerse los controles aduaneros) y asegurar el suministro de medicinas y productos básicos.