La sombra de la corrupción golpea a Bolsonaro a un mes de tomar posesión

R. DELLA COLETTA

Tras liderar una de las campañas presidenciales más polarizadas de la historia reciente de Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro moderó este lunes su discurso e hizo un llamamiento a la unidad nacional al recibir el diploma de presidente electo de manos de la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber. "Agradezco mucho a los más de 57 millones de brasileño que me han honrado con su voto. A los que no me han apoyado les pido su confianza para que construyamos juntos un futuro mejor para nuestro país. El 1 de enero seré el presidente de todos los 210 millones de brasileños y voy a gobernar para el beneficio de todos, sin diferencia de orígen social, raza, sexo, color, edad o religión", apuntó el próximo presidente de la potencia sudamericana.