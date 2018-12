Asesinan a un periodista en el norte de México, el décimo del año

Alejandro Márquez es el décimo periodista asesinado en México en lo que va de año, de acuerdo a la cuenta de la organización internacional Comité de Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Las autoridades encontraron su cadáver el sábado cerca de Tepic, la capital del Estado de Nayarit, en la costa noroeste del país. Según han informado medios locales, su cadáver apareció tirado en un cañaveral. Su familia lo habría identificado este mismo domingo.

Artículo 19, organización que promueve y defiende la libertad de prensa, ha exigido a la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión y la Secretaría de Gobernación que investiguen el asunto. Para Artículo 19, la cuenta queda en nueve.

¿Por qué la diferencia? Cada organización maneja un método de conteo distinto. El CPJ distingue por ejemplo entre los periodistas asesinados por el ejercicio de su profesión -cuatro- y los que no -cinco-. Respecto a Márquez aún no se han pronunciado. Artículo no distingue entre unos y otros. De cualquier manera, no queda claro por qué el CPJ incluye al reportero Héctor González, asesinado en mayo, y Artículo 19 no.

Según el medio local Zezontle 400, la última vez que la familia de Márquez lo vio fue el sábado por la tarde. "Las primeras declaraciones de algunos de sus familiares refieren que Márquez apenas había terminado de comer cuando recibió una llamada telefónica, por lo que salió de la casa a bordo de una motocicleta". Después ya no volvieron a saber de él.

El reportero había trabajado con diferentes medios del estado durante años, aunque desde hacía un tiempo manejaba la publicación Orion Informativo. También postuló a una regiduría en Tuxpan, un pueblo cercano a Tepic, por Morena.

Sin ser el año más sangriento para la prensa en México -al menos en cuanto a la cantidad de reporteros asesinados- 2018 si es uno de los peores. El asesinato de Carlos Domínguez inauguro el año. El 13 de enero, pistoleros lo asesinaron en Nuevo Laredo, en la frontera con Texas. Luego han matado a periodistas en Guerrero, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Además de los dos que ultimaron en Quintana Roo entre junio y julio, ambos trabajadores del semanario Playa News.