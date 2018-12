El Gobierno francés inicia la ronda de diálogo para frenar la crisis de los ‘chalecos amarillos’

Mientras Macron permanecía este lunes con una agenda vacía, la de Philippe se presentaba cargada desde primera hora de la mañana. El primer ministro canceló su viaje a Polonia para participar en la Cumbre del Clima COP24 —Macron por el momento mantiene su visita a Serbia el jueves— y permaneció toda la jornada en su sede, el palacio de Matignon. Allí, tras recibir a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, comenzó la ronda con los principales representantes de los partidos políticos, algunos de los cuales, como el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que la víspera pidió la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas, han alegado problemas de agenda para delegar la cita en subalternos.

El objetivo declarado de las reuniones de Philippe los próximos días es “anunciar medidas” que puedan permitir el “desarrollo sereno” de los debates ciudadanos que propuso Macron la semana pasada, en su primer intento -vano, hasta ahora- por desactivar la crisis, según anunció en un comunicado.

Las primeras señales sin embargo no apuntaban a una salida fácil al conflicto.

El secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró como “requisito indispensable” que el Gobierno imponga una moratoria a la subida de los carburantes anunciada para comienzos de año, algo a lo que el Gobierno se ha negado hasta ahora pero que también secundaron otros representantes, como el jefe de la UDI, Jean-Christophe Lagarde, o la líder del Reagrupamiento Nacional (antiguo Frente Nacional), Marine Le Pen, que también reclamó la bajada del precio de la electricidad y el gas y el aumento de las pensiones y del salario mínimo.

El socialista Faure también reclamó un “cambio de método” del Ejecutivo. “Se ha acabado Júpiter, tiene que descender del Olimpo”, dijo en referencia a Macron. “No es posible permanecer en la negación y no considerar lo que está pasando en su propio país con los franceses, que no pueden más y que solo reclaman ser escuchados”, dijo. En este sentido, apoyó la propuesta de Philippe de celebrar un debate parlamentario esta semana. No así, sin embargo, el presidente de Los Republicanos, Laurent Wauquiez, para quien “el momento no es de debates, sino de acción”. El líder conservador reiteró su demanda de un referéndum sobre el programa ecológico y fiscal de Macron y consideró que el Gobierno “no parece haber captado la amplitud de la cólera y del engranaje de la violencia en el país”. En este sentido, agregó, un debate parlamentario es lo que se debería haber hecho “hace 15 días. Hoy son necesarios gestos de apaciguamiento”, sostuvo. El secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, amenazó por su parte con una moción de censura si el Gobierno no anuncia “medidas fuertes” en los próximos días.

Nuevas protestas y adhesiones a los 'chalecos amarillos'

A la par del desfile de líderes partidistas en París, otros sectores de la sociedad se movilizaban también. Según el Ministerio de Educación, alrededor de un centenar de liceos de todo el país estaban parcial o totalmente bloqueados este lunes en protesta contra las reformas educativas y, también, en apoyo a los chalecos amarillos.

[COMMUNIQUE DE PRESSE] Face à l'urgence pour le service public de l'éducation nationale, nous appelons les lycéens à résister le 6 Décembre ! #LycéensDebouts pic.twitter.com/N1KtSNzfPM — SGL National (@SGL_National) 2 décembre 2018

El Sindicato Nacional de Liceos (SGL) manifestó en un comunicado su respaldo “inquebrantable” al “movimiento fuerte y legítimo” de los chalecos amarillos “pacifistas”, recalcó, rechazando las escenas de violencia del fin de semana. A la par, llamó a celebrar este jueves una “movilización estudiantil” para “hacer frente al Gobierno y a su política” educativa, indicando que los estudiantes “deben tener una parte de responsabilidad en la revuelta ciudadana” que se vive en todo el país.

Los sindicatos generalistas también intentan canalizar la ira de los chalecos amarillos. La CGT llamó este lunes a celebrar una “gran jornada de acciones” el 14 de diciembre para reclamar un aumento “inmediato” de los salarios, pensiones y de la protección social.